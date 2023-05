Il sommario del numero di maggio 2023 del magazine Wall Street Italia

È online il numero di maggio 2023 di Wall Street Italia il mensile di economia, finanza e consulenza finanziaria (clicca qui per abbonarti).

La cover story

La storia di copertina è dedicata a Pimco. Con il responsabile per l’Italia, Alessandro Gandolfi, abbiamo fatto il punto sui mercati finanziari per capire come muoversi nei prossimi mesi. Con la società di gestione Usa abbiamo esaminato le principali iniziative messe a punto per supportare i consulenti finanziari e gli investitori italiani.

Il dossier

Nel dossier dal titolo “Ricchi si nasce o si diventa” abbiamo esaminato come è composta e come andrebbe gestita la ricchezza finanziaria e immobiliare degli italiani. secondo un recente rapporto Istat-Banca d’Italia la ricchezza del Paese cresce ad un ritmo inferiore a quella dei Paesi anglosassoni. Uno dei motivi è il forte peso della componente immobiliare che negli ultimi anni sta registrando apprezzamenti inferiori (se non negativi) rispetto a quelli positivi messi a segno dai mercati azionari internazionali.

All’interno del dossier abbiamo riportato anche le opinioni dei principali banchieri italiani in merito alle tensioni registrate dal mondo bancario in nord America e in Europa a seguito dei rialzo dei tassi di interesse da parte delle banche centrali.

Speciale Salone del Risparmio

Lo speciale dedicato al Salone del Risparmio che si tiene dal 16 al 18 maggio a Milano si apre con un’intervista a Luigi Marciano, fondatore e ceo di Objectway con il quale abbiamo parlato delle sfide legate alla gestione dei grandi patrimoni. Per fare fronte ai nuovi scenari la società di consulenza ha messo a punto un modello di innovazione che lega le quattro variabili in grado di creare valore per il cliente e l’istituzione finanziaria.

Con Jean Luc Gatti di Assogestioni abbiamo poi fatto il punto sulle principali novità dell’edizione 2023 del principale evento per il mondo del risparmio gestito.

Nelle pagine successive Goldman Sachs ci ha illustrato le caratteristiche dei nuovi certificati di investimento realizzati in collaborazione con Luminis Finance mentre con Banca Akros abbiamo esaminato la loro attività di direct listing con l’emissione di certificati dotati di rendimenti competitivi e strutture non sempre simili al classico payoff.

Advisory

La copertina della sezione Advisory è dedicata a Sella Sgr. Alessandro Marchesin, ceo della società di gestione, ci ha raccontato il piano di rilancio della società del Gruppo Sella e lo scenario d’investimento per i prossimi mesi.

Private

Nella sezione Private, Peter Marber, head of emerging markets di Aperture Investors (gruppo Generali), ci ha illustrato le prospettive di investimento sui mercati emergenti. In particolare, secondo l’esperto, la frenata dell’inflazione globale, la debolezza del dollaro e la crescita cinese potrebbero fornire alle attività finanziarie dei mercati emergenti un vento favorevole.

Tax & legal

Con Roberto Pellizzari e Thomas Yang, dello studio legale LCA abbiamo esaminato la proposta di revisione della tassazione dei fondi comuni contenuta nel progetto di riforma fiscale Meloni. Nei prossimi due anni il Parlamento dovrebbe approvare il progetto di riordino del fisco che, tra le altre cose, dovrebbe semplificare anche la tassazione delle rendite finanziarie.

Con Massimiliano Campeis dello studio legale Campeis abbiamo analizzato una recente sentenza della corte di cassazione in merito ai casi di fishing che hanno colpito i clienti di un istituto di credito. Secondo i giudizi della Cassazione se il cliente cade nella trappola del phishing e viene truffato, la responsabilità è sua e non della banca, che quindi non è tenuta a risarcirlo.

Assicurazioni

La sezione Assicurazioni si apre con un’intervista a Paolo Fumo, direttore commerciale di Cnp Vita. Secondo il manager il peso delle polizze vita sta crescendo nei portafogli degli italiani grazie anche alla possibilità di ottenere benefici sia da un punto di vista fiscale, sia giuridico.

Investimenti

Investire e giocare a tennis sono due attività molto simili. Il paragone, riportato nell’inchiesta del magazine è di Charley Ellis, storico consulente finanziario americano, secondo il quale sui mercati finanziari ci sono due tipi di approcci come nel tennis: quello dei professionisti e quello dei dilettanti. Quando i dilettanti cercano di giocare al livello dei professionisti spesso commettono errori e perdono denaro.

Nelle pagine successive abbiamo parlato anche dei nuovi certificati di Leonteq, definiti Softcallable. Si tratta di un’alternativa agli Autocallable classici e una novità dal punto di vista del meccanismo del richiamo anticipato.

Ma non è tutto. Tra le novità di cui abbiamo parlato anche due nuovi Tracker Certificates Open-End targati Vontobel che permettono non solo di cogliere le opportunità offerte da settori innovativi e in espansione come fotovoltaico ed eolico ma anche di contribuire alla crescita di realtà virtuose.

Nelle pagine di educational curate dall’Acepi sono stati esaminati i certificati Outperformance. Questi prodotti finanziari rappresentano un’opportunità per beneficiare in modo più che proporzionale di un eventuale rialzo dei mercati, senza però essere esposti a effetti leva su possibili flessioni.

Impresa

Nelle pagine dedicate alle imprese abbiamo parlato di OnlyOffice Docspace, la nuova piattaforma di co-working ideata da Ascensio System Sia consente la gestione digitale e innovativa di documenti aziendali in totale sicurezza favorendo lo smartworking e la digitalizzazione dei processi aziendali.

Successivamente con gli esperti di Deloitte sono state evidenziate le nuove tendenze nel mondo assicurativo. In particolare nelle scelte di acquisto, prezzo e qualità sono i primi due criteri utilizzati dai consumatori. Allo stesso tempo i player tech nel mondo delle polizze non sono più un tabù e i consumatori si mostrano disposti a valutare di acquistare prodotti e servizi da operatori non tradizionali.

Con gli analisti di Infinance abbiamo poi analizzato il nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza che ha introdotto una serie di misure volte a monitorare costantemente l’andamento societario e individuare tempestivamente un eventuale stato di crisi aziendale.