Il prezzo medio della benzina verde in Italia nel mese di ottobre

Il prezzo medio della benzina verde in Italia rilevato dal Ministero dello sviluppo economico nel mese di ottobre si è attestato a 1,5767 euro al litro.

Nello stesso periodo quello del gasolio si è attestato a 1,47185 euro al litro.

Il costo carburante auto si compone di una parte fissa (l’accisa) e di una parte variabile (il costo commerciale) cui è legata una componente fiscale (l’IVA) che determinano il prezzo di vendita presso i distributori.

Le accise si differenziano in base alla tipologia di carburante: quella sulla benzina senza piombo è diversa da quella imposta sul gasolio per autotrazione o sul GPL ma, a differenza del costo commerciale (e quindi dell’IVA) che può subire una variazione mensile a seconda delle condizioni di mercato, il valore dell’accisa resta invariato.

La somma delle tre ‘voci’ determina il prezzo al quale il carburante viene distribuito, ovvero il ‘prezzo al consumo’.

I 5 Paesi in cui ci le tasse sulla benzina sono più basse sono Bulgaria (0,363 euro/litro), Ungheria (0,380 euro/litro), Polonia (0,391 euro/litro), Cipro (0,429 euro/litro) e Lituania 0,434 euro/litro. All’estremo opposto invece le tasse sulla benzina sono più alte per Norvegia (0,778 euro/litro), Italia, Finlandia (0,703 euro/litro), Francia (0,683 euro/litro) e Germania (0,655 euro/litro). Bisogna considerare che le accise minime in Europa nel 2019 sono pari a (0,359 euro/litro).

Non sempre le accise diesel sono proporzionali a quelle applicate sulla benzina. I 5 Paesi con meno tasse sul gasolio del 2019 sono Bulgaria (0,330 euro/litro), Lussemburgo (0,338 euro/litro), Polonia (0,343 euro/litro), Lituania (0,347 euro/litro) e Ungheria (0,349 euro/litro).

Tra i Paesi in cui le accise sul gasolio sono più alte spicca il Regno Unito (0,651 euro/litro), Italia, Belgio (0,6 euro/litro), Francia (0,594 euro/litro) e Finlandia (0,530 euro/litro).