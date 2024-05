Il Fondo Pensione degli Agenti di assicurazione chiude il bilancio tecnico con 208 milioni di avanzo

Il Fondo Pensione Agenti ha chiuso l’anno 2023 con risultati eccezionali, confermando la sua solidità, con un avanzo tecnico di 208 milioni, in aumento di 26 milioni rispetto all’anno precedente, evidenziando una gestione efficace e prudente delle risorse.

Il rendimento netto dell’esercizio, attestato al 4,3%, riflette la capacità del Fondo di generare valore per i suoi aderenti, superando anche il tasso tecnico del Bilancio Attuariale, fissato al 3%. Questo risultato sottolinea l’impegno del Fondo nel garantire una redditività solida e stabile nel tempo, offrendo ai suoi iscritti un ritorno competitivo sugli investimenti.

L’Assemblea dei Delegati ha approvato all’unanimità il Bilancio di esercizio 2023, che ha evidenziato un avanzo di gestione di oltre 42 milioni di euro. Questo successo finanziario è il frutto di una gestione oculata e trasparente, volta a massimizzare i vantaggi per tutti gli aderenti al Fondo.

Il Presidente, Avv. Francesco Libutti, al suo terzo mandato alla guida del Fondo, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti dichiarando: “Questi sette anni di rigoroso lavoro hanno portato il Fondo a dotarsi di una struttura organizzativa nella gestione del patrimonio unica nel panorama nazionale, per competenza e lungimiranza. Questo deve inorgoglire tutti i nostri iscritti". Il Consiglio di Amministrazione valuterà attentamente come utilizzare questo avanzo nell’interesse di tutti gli iscritti,garantendo la massima tutela per il loro futuro pensionistico. Il Fondo Pensione Agenti di Assicurazione continua a dimostrare la sua solidità nel settore pensionistico complementare, con una gestione solida, trasparente e orientata alla creazione di valore per i suoi aderenti. I risultati del 2023 consolidano la fiducia degli agenti di assicurazione nella capacità del Fondo di garantire il futuro della loro previdenza integrativa.