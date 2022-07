Il bitcoin cede il 2,25%, zavorrato dalle aspettative sull’inflazione Usa di giugno

Ieri il mercato delle criptovalute è sceso in vista dei dati sull’inflazione statunitense di giugno, che si teme rilevi una crescita dei prezzi al consumo a un ritmo più rapido nonostante gli aumenti dei tassi di interesse. Nel frattempo, altri segnali sulla blockchain stanno ora indicando che potrebbe essere in procinto di formarsi un minimo per bitcoin. La criptovaluta più famosa al mondo si è attestata a circa 19.900 dollari, in calo del 3% per la giornata, dopo essere sceso al di sotto del livello chiave di 20.000 USD nei primi scambi europei. Allo stesso tempo, Ethereum (ETH) è scambiato a 1.070 USD, in calo del 6% per la giornata e circa del 3% per la settimana.

I timori per un aumento dell’inflazione sono aumentati lunedì, quando la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha affermato che si aspetta che l’inflazione sia “molto elevata”. Secondo una stima di Bloomberg, l’inflazione principale per giugno dovrebbe raggiungere l’8,8% annuo.

“Il bitcoin rimane in un range di trading ristretto”, il che ha “lasciato i trader a grattarsi la testa su quando la prossima mossa significativa al rialzo o al ribasso si presenterà”, spiega Nick Heale, head of corporate advisory presso il broker di criptovalute GlobalBlock. Heale ha inoltre affermato che la settimana sarà “cruciale” per tutti i mercati finanziari con numeri di inflazione in uscita mercoledì. “I rialzisti sperano in un certo sollievo nella misura, a causa delle prove che i prezzi delle materie prime potrebbero finalmente scendere”, ha detto Heale, avvertendo che “potrebbe volerci del tempo prima che si realizzi”.

Gli afflussi short su Bitcoin diminuiscono

Nel frattempo, i nuovi dati della società di ricerca e investimento CoinShares hanno mostrato che i flussi in prodotti di investimento short sul bitcoin sono diminuiti la scorsa settimana rispetto alla settimana precedente.

Secondo gli ultimi dati, la scorsa settimana gli afflussi short sul bitcoin si sono attestati a 6,3 milioni di dollari, in forte calo rispetto ai 51,4 milioni di dollari della settimana precedente, quando il primo ETF short sui Bitcoin short era appena stato lanciato negli Stati Uniti. In entrambi i casi, il bitcoin ha registrato deflussi minori per un totale di 1,7 milioni di dollari.

Guardando i flussi di investimento complessivi, i dati hanno mostrato che la scorsa settimana 14,6 milioni di dollari sono stati investiti in prodotti di investimento garantiti da criptovalute, con i fondi garantiti da ETH che si sono rivelati l’opzione più popolare.

Mt. Gox presenta ancora dei rischi

La società di trading di criptovalute con sede a Singapore QCP Capital ha affermato che i prezzi delle criptovalute sono rimasti limitati al rialzo “come previsto”. Hanno spiegato che un ulteriore motivo per un rialzo limitato in futuro è la notizia di un pagamento pianificato di bitcoin da parte dell’exchange di criptovalute al collasso Mt. Gox. “È impossibile essere certi dell’impatto esatto, date le numerose argomentazioni e teorie incrociate che circondano il rilascio. Il nostro aspetto principale è che c’è un’alta probabilità che il bitcoin inondi presto il mercato”, ha scritto l’azienda, aggiungendo che “ulteriori pressioni di vendita su BTC e forse la sovraperformance di ETH e contro bitcoin” potrebbero essere possibili a causa della situazione di Mt. Gox.

Una “capitolazione diffusa”

Osservando il mercato del bitcoin da una prospettiva on-chain, la società di analisi Glassnode ha scritto nel suo ultimo rapporto di lunedì che molti segnali suggeriscono che “si è verificata una capitolazione diffusa”.

Tra questi segnali è importante un grafico intitolato Long-Term Holder Capitulation Tracking, che mostra gli intervalli (in verde) in cui i possessori a lungo termine sono in perdita sui loro asstt e le perdite sono bloccate in base alla loro spesa. “In combinazione, questo indica che c’è una maggiore probabilità che sia in corso una capitolazione LTH”, ha detto Glassnode.

Inoltre, l’azienda ha indicato il “miner capitulation” come un altro segno che il prezzo attuale assomiglia ai minimi importanti all’inizio della storia di BTC.

Utilizzando un modello che combinava il cosiddetto Puell Multiple, una misura del reddito aggregato dei minatori in USD, e il livello di difficoltà del mining di Bitcoin, il rapporto afferma che sebbene sia in corso la capitolazione dei minatori, il processo potrebbe richiedere alcuni mesi per svolgersi .

“è probabile che il prossimo trimestre rimanga a rischio di un’ulteriore deterioramento dei miner a meno che i prezzi degli asset non si riprendano in modo significativo”, afferma il rapporto.

Scettico sul futuro a breve e medio termine per bitcoin è anche Dylan LeClair, analista senior presso la società di investimento UTXO Management. Su Twitter, ha lasciato intendere che il bitcoin potrebbe scivolare ulteriormente, osservando che i rally sono stati caratterizzati da “chiusura in gran parte short e scalping long”. “I tori stanno aspettando prezzi ancora più bassi”, ha aggiunto, riferendosi a Bitcoin.

Infine, l’exchange di criptovalute Kraken nel suo digest on-chain di luglio ha riassunto che il mercato cripto continua a subire venti contrari a causa della situazione ancora irrisolta intorno alle principali società di criptovalute come Celsius, BlockFi e Voyager Digital.

“Continuiamo a prevedere un’azione instabile dei prezzi questo mese, ma molto probabilmente la volatilità aumenterà fino alla riunione del Federal Open Market Committee verso la fine del mese. Offerte più forti intorno a 17.000 USD; se il Bitcoin scenderà di nuovo lì, sarà un segnale forte per i rialzisti e potrebbe indicare la formazione di un potenziale minimo attorno a quel prezzo”, ha affermato Joe DiPasquale, ceo dell’ hedge fund BitBull Capital.