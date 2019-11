HP sfida sé stessa: “Cambiare prima che il mercato cambi per noi” (VIDEO)

Durante il World of Business Ideas di Milano abbiamo scambiato due chiacchiere insieme a Tino Canegrati, amministratore delegato di HP in Italia: “Leadership per noi vuol dire continuare a sfidare noi stessi e reinventarci. Da 80 anni esistiamo sul mercato, siamo degli highlander e questo viene dalla capacità di continuare a mettere in discussione i paradigmi su cui si lavora prima che il mercato li cambi per noi”.