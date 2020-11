Ho bisogno di un consulente finanziario?

Chi non desidererebbe avere al proprio fianco un esperto fidato che ci aiuti dare una direzione alla nostra vita finanziaria? Cosa potrebbe aiutarci a capire se ne abbiamo bisogno? E quando prendere in considerazione tale opzione?

Quattro domande per capire se affidarsi o meno ad un consulente finanziario.

Sei disposto a dedicare tempo per gestire le tue finanze?

La pianificazione finanziaria non è necessariamente così complicata come alcune persone vorrebbero far credere. Certamente, farsi affiancare da un professionista può semplificare il processo. Sei pronto? Hai tempo e pazienza?

Stai attraversando un momento particolare della tua vita? Una fase di transizione? Hai ereditato del denaro o magari stai pensando di cambiare lavoro o ti sei sposato e hai messo su famiglia?

Durante queste situazioni può essere utile chiarire gli obiettivi e tracciare un piano (pianificazione finanziaria) per capire come arrivarci.

Sei tormentato dalla paura di commettere un errore?

Perdere soldi è una sensazione terribile, ma alcuni di noi sono davvero terrorizzati da un evento simile. E purtroppo più la temiamo, più è probabile che agiremo in modo “autodistruttivo”. Banalmente, vendiamo quando il mercato scende o non investiamo affatto perché non siamo sicuri di cosa fare.

Un consulente potrebbe essere in grado di spiegare perché una determinata strategia di investimento è appropriata per te, fornirti suggerimenti e guidarti attraverso le decisioni in modo da non reagire impulsivamente.

Posso permettermelo?

Chiunque può permettersi un consulente finanziario (non sono richieste referenze o caratteristiche particolari). Valuta le tue esigenze e il tuo budget e stabilisci con che tipo di consulente desideri lavorare. Chiunque tu stia considerando, ecco alcune domande da rivolgere al tuo professionista prima di sceglierlo: