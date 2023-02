Goldman Sachs taglia le probabilità di recessione Usa al 25%

Un recente studio di Goldman Sachs Group Inc. ha abbassato le probabilità di recessione degli Stati Uniti nei prossimi 12 mesi al 25%, con un drastico calo rispetto alle probabilità del 40% del mese scorso. Ciò fa seguito a una serie di notizie economiche positive e a un miglioramento delle prospettive occupazionali e dell’attività commerciale. Martedì scorso, gli economisti di Goldman Jan Hatzius e Spencer Hill hanno scritto in una nota di ricerca “Il rischio di una recessione nel corso del prossimo anno è diminuito nettamente”, citando l’aumento della spesa dei consumatori, la crescita economica e il rafforzamento del mercato del lavoro come ragioni principali.

Pur non escludendo completamente una recessione, gli economisti hanno osservato che “la probabilità di una recessione a breve termine è ora molto più bassa rispetto all’inizio dell’anno”.