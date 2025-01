Goldman Sachs, Paesotto e Ravà co-heads dell’investment banking in Italia

Giro di poltrone nella sede di Milano a Goldman Sachs. La banca Usa ha annunciato che Marco Paesotto e Edoardo Ravà diventeranno co-heads dell’investment banking in Italia. Lavoreranno a stretto contatto con Francesco Pascuzzi, che continuerà a guidare le attività della banca in Italia in qualità di country head e continuerà a ricoprire i suoi ruoli di Head of the Natural Resources Group in Emea e Global co-head of Power, utilities and infrastructure.

Nel nuovo ruolo, Paesotto e Ravà si concentreranno sull’approfondimento delle relazioni coi clienti e sulle iniziative strategiche. In particolare Marco Paesotto continuerà ad occuparsi delle relazioni con i clienti corporate e private equity in Italia in vari settori. In Goldman Sachs dal 2007, è stato nominato managing director nel 2015.

Allo stesso tempo Edoardo Ravà manterrà inoltre le sue responsabilità come co-head of EMEA Corporate Investment Grade Origination. In Goldman Sachs dal 2015, è stato nominato Managing Director nel 2017, per la banca si occupa dei clienti corporate, delle istituzioni finanziarie, operanti nel settore pubblico e del private equity italiani.

Anche nel 2024 Goldman Sachs si è confermata leader nell’m&a in Italia come testimoniato dal suo ruolo come advisor di Prysmian nell’acquisizione di Encore wires, di F2i nella vendita di 2i rete gas a Italgas, di Eni nella vendita di Plenitude e dei consiglieri indipendenti di Tods nell’ambito dell’Opa promossa da L Catterton sulla società.