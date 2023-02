Gli NFT sbarcano al Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo è sempre stato sinonimo di tradizione italiana, ma con la collaborazione tra il brand Onlymusix e Casa Sanremo, un nuovo e innovativo concetto sta per entrare nel tempio della musica italiana: gli NFT.

Onlymusix è stato nominato technical partner di Casa Sanremo, e sarà presente nell’area hospitality del festival per tutta la durata dell’evento.

Il focus principale di Onlymusix è quello di diventare un punto di riferimento per gli NFT nel mondo musicale, offrendo una piattaforma semplice e sicura per gli artisti e gli addetti ai lavori per creare e vendere NFT. Il primo passo verso questo obiettivo è l’informazione e la conoscenza, e per questo motivo durante il Festival di Sanremo il brand organizzerà 30 talk con esperti di blockchain, NFT, Metaverso e finanza tradizionale per spiegare le possibilità di business offerte dalle nuove tecnologie.

Inoltre, Onlymusix organizzerà tre momenti di incontro, due panel pubblici e una tavola rotonda privata su invito per spiegare il funzionamento degli NFT. Gli interventi saranno disponibili gratuitamente in formato digitale sul sito di Casa Sanremo Invest e su Casa Sanremo TV. Il ceo e fondatore di Onlytech Industries, Antonino Abbate, ha dichiarato:

“Siamo in mezzo a una piccola grande rivoluzione e portarla al Festival di Sanremo è un orgoglio. Possiamo aiutare gli artisti ad esprimere ancora più compiutamente la loro creatività stringendo sempre più i rapporti con i loro fan e esplorando nuove forme di remunerazione”.

In breve, Onlymusix sta cercando di creare un’opportunità per il settore artistico musicale di esplorare nuove possibilità di business con NFT, e il Festival di Sanremo è un’occasione perfetta per farlo. Questa collaborazione rappresenta una perfetta combinazione tra la tradizione e la contemporaneità, con l’obiettivo di aiutare gli artisti a monetizzare al meglio la loro creatività.