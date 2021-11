Germania, la nuova coalizione esclude nuove tasse sui ricchi

A due mesi dalle elezioni federali in Germania, i negoziati fra socialisti, liberali e Verdi sono giunti al termine. La coalizione a semaforo si farà, ma senza i temuti inasprimenti fiscali per le fasce più abbienti che l’Spd aveva promesso in campagna elettorale. I punti concordati del programma vedono, dunque, accontentata la richiesta dei liberali sul “no” a nuove tasse.

Ma c’è il via libera all’aumento del salario minimo a 12 euro, caro ai socialisti, così come l’addio al carbone fra le fonti di approvvigionamento energetico entro il 2030. Oggi ben oltre il 20% dell’energia elettrica prodotta in Germania proviene dal questa fonte fossile estremamente dannosa per l’ambiente. Inoltre, sempre entro il 2030, il nuovo governo in preparazione punta a innalzare all’80% la quota di energia prodotta da fonte rinnovabile (la somma di solare ed eolico produce oggi circa il 30% dell’elettricità tedesca).

Sempre in merito all’agenda climatica, la coalizione “a semaforo” ha fissato l’obiettivo di avere almeno 15 milioni auto elettriche in circolazione sulle strade tedesche entro il 2030 – contro il milione attuale.

Sul fronte sociale si punta ad abbassare l’età per esprimere il voto a 16 anni, a costruire 400mila nuovi edifici all’anno per fronteggiare la crisi abitativa e a legalizzare la cannabis ad uso ricreativo – un provvedimento a lungo ostacolato dai cristiano democratici di Angela Merkel, ormai estromessi dalla futura maggioranza di governo. Sarebbe il primo grande Paese europeo ad intraprendere la strada della legalizzazione della marijuana e fra i primi nel blocco occidentale (nel G7 solo il Canada ha già intrapreso questa strada, oltre che alcuni stati Usa).