GAM: le trattative con Liontrust AM si chiuderanno il 4 maggio

GAM Holding AG ha presentato i dati relativi al primo trimestre 2023, dai quali emerge che il patrimonio in gestione risulta essere pari a 23,3 miliardi di franchi svizzeri. La società, inoltre, ha reso noto che sono in fase avanzata di discussione alcune opzioni strategiche relative all’azienda.

GAM ha aperto, infatti, alcune trattative con il gestore patrimoniale britannico Liontrust Asset Management Plc, che potrebbe portare a un’aggregazione tra le due società. L’esito delle trattative dovrebbe essere annunciato il prossimo 4 maggio 2023.

La trimestrale di GAM

Presentati i dati del primo trimestre di GAM Holding AG. La società ha comunicato che, nel corso dei primi tre mesi dell’anno, il patrimonio in gestione (AuM) dell’Investment Management risulta essere cresciuto a 23,3 miliardi di franchi svizzeri. I deflussi netti effettuati dai clienti sono pari a 0,6 miliardi di franchi svizzeri, mentre i movimenti netti di mercati e valutari sono pari a 0,7 miliardi di franchi svizzeri rispetto ai 23,2 miliardi del 31 dicembre 2022.

Soffermandosi, invece, sull’attività di Fund Management Services e nello specifico a quella di AuM risulta essere pari a 48,4 miliardi: i deflussi netti, in questo caso, sono pari a 4,7 miliardi di franchi svizzeri, mentre i movimenti netti di mercato e valutari risultano essere pari a 1,3 miliardi di franchi svizzeri rispetto ai 51,8 miliardi al 31 dicembre 2022.

Per quanto riguarda l’aggiornamento dei risultati annuali, GAM ha provveduto a sottolineare che il patrimonio totale in gestione, al 31 dicembre 2022, ammontava a qualcosa come 75 miliardi di franchi svizzeri, dei quali 23,2 miliardi sono riconducibili all’Investment Management e 51,8 all’attività di Fund Management Services. Per quanto riguarda i deflussi netti dell’Investment Management, questi sono pari a 2,6 miliardi nel corso del 2022 e risultano essere i bassi in maniera assoluta e relativa dal 2018. Il 55% del patrimonio in gestione del business Investment Management ha battuto il benchmark a tre anni al 31 dicembre.

Per quanto riguarda il patrimonio in gestione di GAM monitorato da Morningstar, il 66% e il 67% è riuscito a sovraperformare il proprio gruppo di riferimento a tre e a cinque anni. Al 31 dicembre 2021 le percentuali si attestavano al 70% e al 62%. Il 55% del patrimonio in gestione del business investment management è riuscito a sovraperformare il benchmark a tre anni alla data del 31 dicembre 2022.

GAM, come ha provveduto ad annunciare lo scorso 25 gennaio 2023, prevede di registrare una perdita sottostante ante imposte che dovrebbe aggirarsi intorno a 42,8 milioni di franchi svizzeri. Il gruppo prevede, inoltre, una perdita netta IFRS ante imposte pari grosso modo a 309,9 milioni di franchi svizzeri.

Le trattative con Liontrust Asset Management Plc

GAM ha reso noto che, come già annunciato in precedenza, sono in fase avanzata delle discussioni per le eventuali opzioni strategiche per la stessa azienda. GAM ha spiegato, attraverso un comunicato stampa, che le opzioni strategiche “includono discussioni con il gestore patrimoniale britannico Liontrust Asset Management Plc in merito a un’aggregazione delle due società. Le nostre trattative si concentrano sull’obiettivo di garantire un posizionamento strategico dell’azienda nell’interesse di tutti i nostri stakeholder. Un ulteriore annuncio sarà fornito quando le trattative saranno concluse, esito che ci aspettiamo entro il 4 maggio. Per concludere con successo le discussioni commerciali nell’ambito della nostra revisione strategica e per ultimare la relazione annuale, rinviamo leggermente la pubblicazione della relazione annuale 2022 alla prossima settimana, 4 maggio 2023”.