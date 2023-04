Liontrust in trattative per acquisire GAM

Ennesimo risiko nell’industria dell’asset management. Liontrust Asset Management ha confermato di essere in trattative per l’acquisizione totale di GAM e ha dichiarato alla Borsa di Londra di aver contattato il consiglio di amministrazione del gestore patrimoniale con sede in Svizzera. Tuttavia, non vi è alcuna certezza che ciò si traduca in un’offerta concreta e, al momento, non sono ancora stati definiti termini e tempistiche della stessa. Liontrust AM, guidato dal CEO John Ions, ha però confermato la sua intenzione di unire le attività di gestione degli investimenti delle due società e che sono in corso discussioni tra i due player dell’asset management.

Liontrust rientra dunque ufficialmente tra una serie di parti che hanno preso attivamente in considerazione un’offerta per GAM, che è stata travolta, come Credit Suisse, dalle turbolenze legate al crollo di Greensill Capital, una società di servizi finanziari con focus sul supply chain financing fallita a marzo del 2021.

GAM è fortemente a sconto dopo che il valore delle sue azioni si è dimezzato nell’ultimo anno a causa di condizioni difficili di mercato e dell’incertezza sul suo futuro, esacerbata dal coinvolgimento nel fallimento di Greenhsill Capital, e ora ha un valore di mercato di soli 95 milioni di franchi svizzeri (85 milioni di sterline). L’asset manager svizzero aveva infatti annunciato a gennaio la sua intenzione di posticipare al 25 aprile la pubblicazione dei risultati annuali dal momento che prevedeva una perdita netta superiore a 270 milioni di sterline.

Secondo gli analisti Liontrust, valutato alla Borsa di Londra a 625 milioni di sterline e con circa 34 miliardi di sterline in gestione, sarebbe un acquirente logico di GAM da una prospettiva industriale, nonostante abbia dovuto anch’essa affrontare problemi di corporate governance nelle ultime settimane.

Se l’accordo dovesse andare a buon fine, creerebbe un gruppo con circa 100 miliardi di sterline di asset in gestione.

Il prezzo delle azioni GAM è salito di oltre il 25% sulla scia dell’annuncio, recuperando parzialmente la perdita del 90% registrata dal titolo in un periodo di cinque anni.

Per ora sia Liontrust che GAM hanno rifiutato di commentare oltre la notizia.