G20, testa a testa tra Cina e USA. Gli esiti più probabili

Continuano a susseguirsi i rumors stampa in vista del tanto atteso meeting tra il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo americano Donald Trump, in calendario domani in Giappone, a margine del G20. Sul tavolo, il rilancio delle trattative che si sono interrotte a maggio, quando l’amministrazione Trump ha alzato le tariffe dal 10% al 25% per circa 200 miliardi di dollari di importazioni cinesi. Successivamente, la Cina ha adottato misure di ritorsione aumentando a propria volta le tariffe.

La posta in gioco è chiaramente alta. Questo G20 darà l’impronta alla futura direzione dei negoziati e determinerà i trend di mercato e le reazioni delle banche centrali nelle prossime settimane e, forse, in tutto il secondo semestre dell’anno. Le banche centrali hanno già fatto capire di essere pronte a reagire velocemente in caso di necessità e ad allentare le politiche monetarie per sostenere l’espansione economica, poiché i rischi al ribasso per l’economia globale rimangono elevati.

Negli USA, per esempio, ci si attende che la FED tagli i tassi dei federal funds di 25 o 50 punti base (fonte: Bloomberg) durante il prossimo meeting a luglio. La portata dei tagli dipenderà dall’esito del G20.

Secondo il Wall Street Journal, Pechino metterà una serie di precondizioni per raggiungere la pax commerciale, incluso lo stop al bando a carico di Huawei. Non solo. Tra le altre condizioni, ci sarebbero la rimozione dei dazi punitivi e la rinuncia Usa di maggiori acquisti di beni americani da parte di Pechino. Malgrado ciò, Xi “non avrà un comportamento aggressivo”. Per il consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlwow, nessuna precondizione è stata invece fissata in vista del meeting. Per il giornale cinese South China Morning Post, una tregua potrebbe essere annunciata prima del faccia a faccia

Gli esiti più probabili e la reazione dei mercati

Secondo Hervé Chatot Multi Asset Fund Manager, La Française AM, sono tre i possibili scenari:

1- Un “cessate il fuoco” (con una sospensione dell’imposizione di nuove tariffe): entrambe le parti si accordano per una tregua (per un periodo di tempo limitato o meno). Ripresa dei negoziati commerciali

2 – Un accordo (de-escalation): le parti concordano un accordo di soluzione che soddisfi entrambe con un graduale ritiro di parte, gran parte o tutte le tariffe in vigore

3 – Escalation: i negoziati commerciali falliscono. Potrebbero essere imposte nuove tariffe dagli USA su parte o tutti i restanti 300 miliardi di dollari di importazioni cinesi durante il terzo trimestre dell’anno. La guerra commerciale subisce un’escalation.