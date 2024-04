FTX: fondatore Sam Bankman-Fried condannato a 25 anni per frode in criptovalute

Alla fine la sentenza è arrivata. Il fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, è stato condannato a 25 anni di carcere per l’enorme frode e la cospirazione che hanno fatto fallire il suo exchange di criptovalute e un hedge fund collegato, Alameda Research.

La sentenza emessa dal tribunale federale di Manhattan è stata nettamente inferiore ai 40-50 anni di carcere che i procuratori federali volevano per Bankman-Fried, ma è stata molto superiore ai cinque-sei anni e mezzo suggeriti dai suoi avvocati.

“C’è il rischio che quest’uomo sia in grado di fare qualcosa di molto brutto in futuro”…”E non è affatto un rischio banale”.

Così ha detto il giudice Lewis Kaplan prima di condannare il 32enne e ordinargli di pagare 11 miliardi di dollari al governo degli Stati Uniti.

FTX: cosa è successo all’udienza

Kaplan ha sottolineato di non aver mai sentito “una parola di rimorso per la commissione di crimini terribili” da parte di Bankman-Fried. Il giudice ha detto che in 30 anni di carriera federale, non ha “mai visto una performance” come la testimonianza di Bankman-Fried al processo. Bankman-Fried non ha “mentito apertamente” durante il controinterrogatorio dei pubblici ministeri, ma è stato “evasivo”, ha detto Kaplan.

“Non c’è assolutamente alcun dubbio che il nome del signor Bankman-Fried in questo momento sia praticamente infangato in tutto il mondo”, ha detto il giudice.

Anche i giurati al processo non hanno creduto alla versione dei fatti di Bankman-Fried, condannandolo a novembre per sette capi d’accusa e ritenendolo responsabile della perdita di circa 10 miliardi di dollari di denaro dei clienti a causa della cospirazione per la frode sui titoli.

L’accusa ha affermato che Bankman-Fried ha guidato un’associazione a delinquere finalizzata a sottrarre il denaro dei clienti per effettuare investimenti, finanziare donazioni politiche a democratici e repubblicani e per uso personale, oltre che per rimborsare i prestiti contratti da Alameda Research. Prima di essere condannato, Bankman-Fried ha parlato in maniera criptica anche se ha suggerito che i miliardi di dollari persi dai clienti sono il risultato di una “crisi di liquidità” o di una “cattiva gestione”, non di una frode.

“Molte persone si sentono deluse. E sono state molto deluse”, ha detto. “E mi dispiace per questo. Mi dispiace per quello che è successo in ogni fase”…. Ho buttato via qualcosa di veramente bello, ho buttato via tutto”, ha detto dei suoi colleghi di FTX, un’azienda un tempo valutata 32 miliardi di dollari. “Ciò mi perseguita ogni giorno” aveva aggiunto, “È stato straziante assistere a tutto questo”, ha detto a Kaplan. “I clienti non meritano questo livello di dolore”.

Ma anche se si è assunto una certa responsabilità, Bankman-Fried ha suggerito che i clienti alla fine avrebbero riavuto il denaro che avevano investito nella sua borsa, e ha incolpato il tribunale fallimentare federale per non averli ancora risarciti. A quel punto Kaplan ha smesso di prestare attenzione. In risposta, Bankman-Fried ha incrociato le braccia e iniziato a battere rapidamente il piede sinistro mentre continuava a parlare. Il sostituto procuratore Nicolas Roos, che ha chiesto una pena detentiva fino a cinque decenni, ha respinto il quadro dipinto da Bankman-Fried e dai suoi avvocati.

Il crollo di FTX alla fine del 2022 non è stato dovuto a “una crisi di liquidità o a un atto di cattiva gestione”, ha detto Roos. “È stato il furto” di miliardi di dollari di denaro dei clienti in tutto il mondo, ha detto il procuratore. “È stata una perdita che ha colpito in modo significativo le persone”.

La difesa di Bankman-Fried

L’avvocato di Bankman-Fried, Marc Mukasey, nel chiedere a Kaplan clemenza, si è concentrato sui problemi psicologici del suo cliente, facendo notare che sua madre ha detto che Bankman-Fried aveva “una tristezza terribile nel suo cuore”, che è stata “una presenza costante nella sua vita”. Mukasey ha notato che una volta Bankman-Fried ha scritto nel suo diario che “non prova piacere o felicità”.

“Sam non era uno spietato serial killer finanziario che ogni mattina si metteva a fare del male alle persone”, ha detto l’avvocato. Invece, “è un goffo nerd della matematica” con una “instancabile etica del lavoro”, ha detto l’avvocato, che ha anche paragonato il fondatore di FTX a “un bellissimo puzzle”. Bankman-Fried non dovrebbe trovarsi in una “scatola di ferro di quattro metri per quattro”, ha sostenuto Mukasey.