Bancarotta FTX, Sam Bankman-Fried rischia fino a 50 anni

Sam Bankman-Fried, fondatore e numero uno di FTX, dovrebbe essere condannato a una pena detentiva fino a 50 anni per aver “orchestrato una delle più grandi frodi finanziarie della storia“. Queste le richieste dei pubblici ministeri statunitensi in vista della decisione del giudice Lewis A. Kaplan attesa il 28 marzo.

Che cosa dice l’accusa e cosa sostengono i legali

In un documento presentato venerdì, l’accusa ha affermato che il 32enne, riconosciuto colpevole di sette accuse di frode e riciclaggio di denaro alla fine dello scorso anno, avrebbe “danneggiato decine di migliaia di persone” sottraendo oltre 8 miliardi di dollari a clienti e investitori prima che il suo exchange di criptovalute crollasse nel novembre 2022.

I procuratori federali di Manhattan non solo hanno respinto la richiesta degli avvocati di Bankman-Fried, secondo i quali il loro assistito dovrebbe essere trattato con clemenza perché i clienti probabilmente recupereranno i loro fondi attraverso la procedura di bancarotta di FTX. Ma al contempo hanno sottolineato “il senso di terrore e disperazione che le vittime hanno provato quando non hanno potuto ritirare i loro soldi, la loro vergogna e l’imbarazzo, e il conseguente danno alle vite e alle imprese, non può essere cancellato”.

Il mese scorso, gli avvocati dell’ex magnate della criptovaluta avevano chiesto alla corte di imporre una pena non superiore ai sei anni e mezzo, dipingendo il loro cliente come un giovane “altruista” che “ha dedicato la sua vita alla filantropia”, aggiungendo che in quanto persona affetta da disturbo dello spettro autistico, Bankman-Fried è “particolarmente vulnerabile alla vita carceraria”.

Di tutt’altro tenore l’accusa, secondo cui il fondatore di FTX “comprendeva le regole, ma aveva deciso deliberatamente di non applicarle”, che il suo è stato un comportamento non etico “basato su una perniciosa megalomania” e su un “senso di superiorità”. Per i procuratori ci sarebbe, inoltre, “una significativa probabilità che, se l’imputato venisse rilasciato in un’età abbastanza giovane, potrebbe commettere un’altra frode”. “Non si tratta solo di speculazioni”, hanno aggiunto. “Nei giorni successivi al fallimento di FTX, e anche dopo che l’imputato era stato incriminato, ha pensato di lanciare la ‘Archangel LTD’, che sarebbe stata un’alternativa al fallimento di FTX e avrebbe portato al rilancio di una exchange”.

A completare il quadro, i procuratori hanno sottolineato che alcune precedenti accuse contro Bankman-Fried che non sono mai arrivate al processo. Tra queste, la corruzione di funzionari del governo cinese e “donazioni politiche illegali a oltre 300 politici e gruppi di azione politica, per un importo superiore a 100 milioni di dollari”, in quello che è stato definito il più grande reato di finanziamento di una campagna elettorale.

Intanto, Caroline Ellison, Gary Wang e Nishad Singh – tre dei più stretti colleghi di Bankman-Fried alla FTX che si sono dichiarati colpevoli e hanno testimoniato contro di lui al processo – saranno condannati in una data successiva.

Chi è Sam Bankman-Fried

Laureato al Massachusetts Institute of Technology (Mit) e miliardario prima dei 30 anni, Bankman-Fried ha conquistato il mondo delle criptovalute trasformando Ftx, una piccola start-up di cui è stato co-fondatore nel 2019, nella seconda piattaforma di scambio più grande al mondo.

Il castello è crollato nel novembre 2022 in seguito all’incapacità di far fronte alle massicce richieste di prelievo da parte di clienti presi dal panico nell’apprendere che alcuni dei fondi depositati erano stati impegnati in operazioni rischiose presso l’hedge fund personale di Bankman-Fried, Alameda Research.