FTX: Caroline Ellison condannata a due anni di carcere

Dopo la maxi condanna di Bankman-Fried a 25 anni di carcere, arriva un’altra sentenza nel caso di FTX, una delle più grandi exchange di criptovalute del mondo caduta in fallimento. Caroline Ellison, testimone principale nell’accusa del suo ex fidanzato, il fondatore Sam Bankman-Fried, è stata condannata da un tribunale federale di New York a due anni di carcere e alla confisca di 11 miliardi di dollari.

Crac FTX: condannata Caroline Ellison

La pena inflitta all’ex fidanzata di Bankman-Fried è stata più severa rispetto a quanto raccomandato dal Dipartimento federale per la libertà vigilata, secondo cui il giudice Lewis Kaplan avrebbe dovuto condannare Ellison, che aveva gestito l’hedge fund Alameda Research, a tre anni di libertà vigilata, senza però dover passare nessun periodo dietro le sbarre. Anche gli avvocati della difesa avevano richiesto una pensa non detentiva per la Ellison.

Alameda. l’hedge fund gestito dalla Ellison, ha ricevuto gran parte degli 8 miliardi di dollari di fondi dei clienti truffati da Bankman-Fried da FTX. Il denaro rubato è stato utilizzato per le operazioni di trading di Alameda e per altri scopi. Di recente Ellison si era dichiarata colpevole di frode telematica, associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica, associazione a delinquere finalizzata a commettere frode sui titoli e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Ellison ha collaborato con la giustizia e, sebbene il giudice Kaplan l’abbia elogiata proprio per la sua ampia collaborazione con i pubblici ministeri – che ha portato alla condanna di Bankman-Fried – ha affermato che la sua condanna penale deve servire da deterrente per altri potenziali criminali.

“Ho visto molti collaboratori nel corso degli anni e non ne ho mai visto uno come la signorina Ellison”, ha detto Kaplan, che ha anche affermato di ritenere che la Ellison fosse sinceramente pentita dei suoi crimini e che la sua cooperazione con la giustizia abbia comportato un prezzo molto alto per lei dal punto di vista emotivo.

Il processo contro Ellison

L’assistente del procuratore Danielle Sassoon ha esortato Kaplan alla clemenza, citando la costante sincerità di Ellison che si è rifiutata di minimizzare il suo ruolo nella frode. L’avvocato di Ellison, Anjan Sahni, ha esortato il giudice a darle una seconda possibilità, affermando che ha “recuperato la sua bussola morale” e che “rimpiange profondamente” di non essere uscita dall’orbita di FTX e Bankman-Fried.

Ellison ha letto una dichiarazione con voce tremante e a tratti piangendo, scusandosi con le persone che aveva ferito e dicendo di vergognarsi profondamente. Ha anche detto di essere dispiaciuta per non essere stata abbastanza coraggiosa da allontanarsi da FTX e Bankman-Fried.

Bankman-Fried, invece, ha scelto di affrontare il processo ed è stato condannato per tutte e sette le accuse di frode criminale a suo carico. A marzo è stato condannato a 25 anni di carcere e gli è stato ordinato di pagare 11 miliardi di dollari di confisca da parte di Kaplan.

Da allora Bankman-Fried ha fatto ricorso in appello contro la sua condanna e ha chiesto un nuovo processo e un giudice diverso, sostenendo che Kaplan fosse prevenuto nei suoi confronti. Altri due ex dirigenti di FTX, Gary Wang e Nishad Singh, saranno condannati nel corso dell’anno. Come Ellison, si sono dichiarati colpevoli invece di affrontare il processo.