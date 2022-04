Ftse Mib: quattro temi per navigare in un mercato volatile

All’interno del Ftse Mib ci sono ancora interessanti opportunità di investimento. “Seppure in un contesto macroeconomico negativo dominato dalle aspettative di inflazione renda il mercato molto difficile da navigare, il mercato azionario rimane un asset class che esprime crescita reale e riteniamo che in questo momento sia da preferire all’universo fixed income“.

La pensa così Massimo Trabattoni, Head of Italian Equity di Kairos, che in un report “Italian Times” mette nero su bianco i quattro principali temi per navigare oggi il mercato azionario italiano, aggiungendo che, mentre il mercato continua a portarsi avanti prezzando uno scenario di stagflazione, risulta però ancora più cruciale essere selettivi sullo stock-picking ancorandosi a quei temi d’investimento sul Ftse Mib che, essendo basati su trend strutturali, rimangono validi nei diversi scenari di mercato.

Ftse Mib: i temi da tenere d’occhio

Secondo Massimo Trabattoni, Head of Italian Equity di Kairos, i temi di investimento sul mercato italiano per navigare questi mercati molto macro-driven e volatili, rimangono in parte quelli legati alla spesa del PNRR già menzionati più volte come la digitalizzazione e la svolta green, a cui si vanno ad aggiungere e sovrapporre quelli esplosi in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Tra questi, i principali quattro che sono stati individuato da Kairos sono: