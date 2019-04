Sell in May and Go Away? Corsa Piazza Affari potrebbe interrompersi a maggio

Da inizio anno l’indice Ftse Mib ha guadagnato il 19,35%: meglio di molte altre borse europee e dello stesso S&P 500, il cui progresso è stato del 15,73%. L’ascesa di Piazza Affari è progressiva da gennaio, ma ad essa non può non aver contribuito anche l’annuncio di una nuova operazione Tltro da parte della Bce: data l’importanza dei titoli bancari nel listino milanese, nuovo ossigeno al settore non poteva che favorire la ripresa. Un’osservazione confermata dall’andamento del Ftse Banche, l’indice settoriale, che ha visto un progresso del 22,5%, superiore alla media del mercato italiano.

Allo stesso tempo il contesto globale ha favorito la ripresa dell’azionario, complice il nuovo corso della Federal Reserve, la cui propensione al rialzo dei tassi sembra essersi esaurita prima del previsto.

Come ha notato Intermonte Sim, l’andamento di Piazza Affari da inizio anno ricalca l’esordio esuberante sperimentato nel 2015: