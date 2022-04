Ftse Mib, cosa prevede l’analisi tecnica nel breve e medio periodo

Anche il petrolio viaggia al ribasso oggi dopo annuncio del presidente americano Joe Biden relativo al rilascio di una quantità di riserve strategiche di petrolio fino a 1 milione di barili al giorno, con l’intento di smorzare la corsa dei prezzi della benzina e alleviare il peso dell’inflazione causato dalla guerra.

Ma vediamo cosa ci si aspetta nelle prossime sedute secondo le indicazioni dell’analisi tecnica.

Analisi Tecnica Ftse Mib

Attualmente l’indice Ftse Mib continua ad essere sotto i livelli pre-guerra, ad inizio febbraio l’indice quotava in zona 27.000. Il trend di medio periodo resta rialzista, dopo aver toccato il minimo di dicembre 2020 il 7 marzo, la forte reazione impulsiva al rialzo ha generato un rally che ha portato il prezzo ai livelli attuali.

Da considerare la rottura della trendline weekly che in confluenza con la zona di supporto in cui il prezzo si trova attualmente, potrebbe generare una reazione al ribasso, almeno nel breve periodo. Restano di primaria importanza le tensioni internazionali, se dovessero presentarsi risvolti positivi dei negoziati fra Russia e Ucraina, sicuramente ciò sarebbe un ottimo driver per continuare un rialzo.

Grafico Weekly Ftse Mib - Tradingview

Allo stato attuale lo scenario di breve termine del FTSE MIB rileva una zona di resistenza individuata in area a 25.350, il prezzo ha reagito in tale livello provocando un ribasso. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto al supporto a 24.6oo; se tale zona non dovesse reggere, il target successivo da considerare sarebbe a 23.600. Le attese sono tuttavia positive per un rialzo fino alla zona di resistenza a 26.100.