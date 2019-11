“Free trade deals, economia in crescita e istruzione”. Ecco perché investire in Canada (VIDEO)

“Abbiamo un buon numero di compagnie italiane che collaborano con noi come Ferrero, Leonardo e Tecnova. Perché vengono? Perché il Canada offre un’economia in crescita, con uno dei più alti tassi di crescita all’interno del G7, un sistema politico e finanziario stabile. Ma ancora più importante una forza lavoro istruita e talentuosa e free trade deals con gran parte del mondo“. Durante il World of Business Forum, abbiamo parlato con l’ambasciatrice del Canada in Italia, Alex Bugailiskis (nella foto), che ci spiega le opportunità di investire nel Paese della foglia d’acero.