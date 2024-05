Forum di Milano cambia nome, ora sarà Unipol Forum

Cambia, di nuovo, nome il Forum di Milano, noto per ospitare concerti ed eventi sportivi: si chiamerà Unipol Forum. È il risultato dell’ufficializzazione della partnership tra la società assicurativa Unipol e Forumnet (proprietario e gestore dell’impianto che fa capo alla Bastogi, della famiglia Cabassi) che vede il primo acquisire, in qualità di title sponsor, il diritto di apporre il suo nome accanto a quello del Forum. L’accordo pluriennale si svilupperà da maggio 2024 a dicembre 2026, con opzione per un ulteriore anno di contratto fino alla fine del 2027.

“Questa title sponsorship permette ad Unipol di consolidare sia il proprio posizionamento di marca che la presenza attiva su Milano e si affianca alla pluriennale sponsorship di Unipol Arena a Casalecchio di Reno (Bologna)”, sottolinea il gruppo assicurativo in una nota.

L’attivazione dei diritti di immagine e di hospitality, derivanti dall’accordo, prevede che il marchio Unipol Forum, nell’arco dei mesi di maggio e giugno, andrà a brandizzare progressivamente l’impianto milanese in tutti i suoi spazi esterni e interni.

L’impianto meneghino risale al 1990 e nel corso degli anni ha avuto diversi “nomi”, a seconda degli sponsor. E’ stato FilaForum dal 1993 al 2006, poi è diventato DatchForum e quindi, dal primo gennaio 2009 fino ad oggi, è stato Mediolanum Forum. Ora il nuovo cambio.