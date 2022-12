Fondo di garanzia prima casa, oggi la scadenza. Come richiederlo

Il fondo di garanzia prima casa scadrà oggi, 31 dicembre 2022. Ma di che cosa si tratta, in estrema sintesi? Il fondo garanzia prima casa è un vero e proprio incentivo statale, che viene gestito da Consap, una società per azioni partecipata direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Lo scopo di questo fondo, in estrema sintesi, è quello di garantire al 50% o all’80% il costo di un mutuo, che viene richiesto per acquistare la prima casa. L’importo massimo del finanziamento non deve superare i 250.000 euro.

Fondo di garanzia prima casa: i beneficiari

Possono accedere alle tutele previste dal fondo di garanzia prima casa i contribuenti che, nel momento in cui inoltrano la domanda, non risultino essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo. Il diretto interessato non deve possedere nessun immobile né in Italia, ma nemmeno all’estero. Rientrano tra i casi di esclusione anche le proprietà in comunione con altri successori, nemmeno se i suddetti immobili siano stati ceduti in uso a titolo gratuito a fratelli, sorelli o ai genitori.

Hanno la possibilità di accedere in via prioritaria al fondo di garanzia prima casa alcune categorie di cittadini. È, inoltre, prevista l’applicazione di un tasso effettivo globale (Taeg) non superiore al tasso effettivo globale medio (Tegm): questo viene pubblicato trimestralmente dal Mef. I soggetti che possono accedere in via prioritaria sono i seguenti:

giovani coppie coniugate o conviventi che abbiano costituito almeno da due anni un nucleo familiare;

nuclei familiari composti da un solo genitore con figli minorenni conviventi;

inquilini di case popolari;

cittadini di età inferiore ai 36 anni.

Il fondo di garanzia prima casa permette di ottenere la garanzia di copertura al 50% che può salire all’80%, nel caso in cui quanti appartengano alle categorie che abbiamo appena citate abbiano un’Isee inferiore a 40.000 euro. Devono, comunque, richiedere un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori.

Come accedere al fondo

Ribadiamo che è possibile accedere al fondo di garanzia prima casa limitatamente all’accensione del mutuo per acquista la prima abitazione. L’edificio non deve rientrare nelle categorie catastali di lusso, che sono: A1, A8 e A9. La richiesta può essere effettuata anche nel caso in cui si abbia intenzione di effettuare dei lavori di ristrutturazione o di accrescimento dell’efficienza energetica della casa di residenza.

Gli istituti di credito che aderiscono al fondo Consap si sono impegnati a non richiedere al mutuatario delle garanzie che si vadano ad aggiungere alla classica ipoteca sull’immobile, per il quale è richiesto il mutuo. Proprio agli istituti di credito va presentata la richiesta attraverso uno specifico modulo messo a disposizione da Adiconsum. Contestualmente va allegato anche l’Isee, qualora si voglia beneficiare delle ulteriori agevolazioni (inferiore dunque a 40mila euro).