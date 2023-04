Fondi pensione, quali sono i migliori?

I rendimenti dei fondi pensione sono stati negativi lo scorso anno, per effetto delle forti turbolenze dei mercati finanziari. Secondo quanto emerso da un analisi di Bff, nel 2022 il segno meno risulta esteso a tutte le linee, a causa di inflazione e strette monetarie. L’attività delle banche centrali ha infatti pesato in maniera decisa sull’obbligazionario, mentre i comparti azionari sono stati zavorrati dalle prospettive di recessione conseguenti alla caduta dei redditi disponibili in termini reali, alla perdita di fiducia di famiglie e imprese e, di nuovo, all’aumento del costo del denaro. Nel dettaglio, i rendimenti netti sono stati pari al -9,8% per i fondi negoziali, al -10,7% per i fondi aperti e del -11,5% per i PIP (Piani Pensionistici Individuali) di ramo III. Per contro, secondo la Covip il TFR si è rivalutato dell’8,3%.

Conviene investire nei fondi pensione?

Questi dati di breve periodo non devono però far dubitare i risparmiatori: i fondi pensione restano comunque nel lungo periodo la scelta contributiva migliore per un lavoratore. Questo perché, al netto dei cigni neri che possono capitare e hanno un impatto su ogni tipo di investimento, decidere di puntare sul TFR e rinunciare alla pensione integrativa offre minori opportunità di rendimento nel tempo e svantaggi fiscali significativi.

Valutando infatti le performance su orizzonti più propri del risparmio previdenziale, nei dieci anni da inizio 2013 a fine dicembre 2022, il rendimento medio annuo composto dei fondi pensione, al netto dei costi di gestione e della fiscalità, rimane complessivamente positivo. Per i negoziali la crescita è stata del 2,2% e per gli aperti del 2,5%. A far da traino al rialzo gli azionari, con rendimenti in crescita del 6,0% tra i negoziali e del 4,7% tra gli aperti, mentre i monetari si fermano in coda alla classifica con un +0,2% per i fondi pensione negoziali e -0,1% per i fondi pensione aperti.

Non tutti i fondi pensione, però, hanno generato la stessa performance. Perciò gli investitori si chiedono quali siano i migliori fondi pensione su cui investire per la propria pensione integrativa.

La classifica dei migliori

L’analisi elaborata da FocusRisparmio su dati Morningstar al 31/12/2022 si concentra sui migliori fondi pensione aperti distribuiti in Italia. Destinati, in linea di principio, a tutti i lavoratori attraverso l’adesione sia su base collettiva sia su base individuale, i fondi pensione aperti sono forme di pensione integrativa complementari istituite da imprese di assicurazione, Sgr, banche. Ai primi cinque posti della classifica per performance nel 2022 troviamo:

BCC Aureo – Comparto Garantito (-0,79%) Anima Arti & Mestieri Garanzia 1+ A (-0,85%) Fideuram Garanzia (-1,66%) Azimut Previdenza Garantito (-1,91%) Intesa Il Mio Domani Breve Termine C (-2,12%)

Non sorprende che la quasi totalità dei componenti la classifica appartenga al comparto dei garantiti e alla categoria dei fondi monetari. Allungando l’orizzonte temporale a 5 anni, più consono alle prospettive del risparmio gestito in quanto tale, la classifica diventa la seguente: