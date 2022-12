L’amministratore delegato di BlackRock, Larry Fink, afferma di vedere ancora delle promesse nella tecnologia sottostante alle criptovalute, nonostante tutto quello che è successo con FTX. Il miliardario ha parlato dello scandalo FTX al New York Times DealBook Summit di ieri:

“In realtà credo che la maggior parte delle società di criptovalute non saranno in circolazione in futuro”.