Fineco: raccolta netta per 806 mln a marzo, sale a 2,2 mld saldo da inizio anno

Fineco ha confermato per il mese di marzo che la raccolta netta ha raggiunto la cifra € 806 milioni, evidenziando una solida crescita sia nel numero di nuovi clienti (+18% su base annua) sia degli asset gestiti nel Private Banking, pari a circa € 60 miliardi. Da inizio anno, la raccolta netta si attesta così a € 2,2 miliardi.

Entrando nel dettaglio dell’asset mix:

Per quanto riguarda i ricavi del brokerage, nel mese di marzo sono stimati a € 21 milioni (+89% rispetto alla media mensile del periodo 2017/2019), raggiungendo da inizio anno € 54 milioni (+2% a/a).

Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fineco, dichiara:

“I dati di raccolta di marzo confermano come tra la clientela di Fineco si stia mantenendo elevata la propensione a investire, non solo nella componente amministrata ma anche in quella gestita. Il supporto della Rete di consulenza si sta dimostrando fondamentale in questa fase di trasformazione dello scenario, insieme alla capacità della piattaforma tecnologica di favorire l’interazione con i mercati globali. La crescita dell’attrattività della Banca si riflette così nel costante incremento del numero di nuovi clienti, che trovano in Fineco una risposta efficiente a tutte le proprie necessità finanziarie”.