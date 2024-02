BTP Valore a passo di record, come sta andando la raccolta

Prosegue a passo di record la terza edizione del Btp Valore 2024, il titolo di stato pensato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per i piccoli risparmiatori.

Come sta andando la raccolta

In due giorni le sottoscrizioni hanno toccato 11,05 miliardi di euro, superando quanto raccolto lo scorso anno dai suoi predecessori sia a giugno (10,6 miliardi) che a ottobre (9,3 miliardi).

I numeri del secondo giorno mettono in luce, come di consueto, un rallentamento delle richieste: dopo i 6,44 miliardi di lunedì, in giornata sono stati acquistati titoli per altri 4,61 miliardi, con il numero dei contratti sceso da 211mila a poco più di 165 mila e un taglio medio in flessione da 30.553 a 27.840 euro.

Come fanno notare gli analisti di Citi, le sottoscrizioni hanno superato le aspettative, spinte dall’attesa di un calo dei tassi e da un un premio rispetto al rendimento del Btp di durata analoga, se mantenuto fino a scadenza. Nel caso in cui la domanda si mantenga così forte – dicono gli esperti – il Btp Valore potrebbe raccogliere più di 15 miliardi di euro.

Nel 2023 il Mef ha effettuato due emissioni, a giugno e ottobre, per un ammontare complessivo di oltre 35 miliardi: nell’operazione di giugno, quando il Mef fece il pieno con un risultato record di 18,14 miliardi, i tassi furono del 3,25% per i primi due anni e del 4% per i successivi due; ad ottobre invece, a fronte di una raccolta di 17,2 miliardi, i rendimenti sono stati fissati al 4,1% per i primi tre anni e al 4,5% per i due anni successivi.

Collocamento avanti fino a venerdì

Il collocamento proseguirà fino alle 13 di venerdì (fino alle ore 13) – salvo chiusura anticipata.

Ricordiamo di seguito le principali caratteristiche del Btp Valore:

Durata: sei anni,

sei anni, Cedola : sarà del 3,25% nel primo triennio e del 4% dal quarto al sesto anno, a cui può aggiungersi un premio fedeltà dello 0,7% nel caso in cui non sia venduto prima della scadenza. Il rendimento medio annuo ammonta al 3,74%, che scende al 3,27% al netto dell’imposizione fiscale del 12,5%;

: sarà del 3,25% nel primo triennio e del 4% dal quarto al sesto anno, a cui può aggiungersi un premio fedeltà dello 0,7% nel caso in cui non sia venduto prima della scadenza. Il rendimento medio annuo ammonta al 3,74%, che scende al 3,27% al netto dell’imposizione fiscale del 12,5%; Pagamenti: le cedole verranno pagate ogni tre mesi;

le cedole verranno pagate ogni tre mesi; Codice ISIN durante il periodo di collocamento: IT0005583478.

durante il periodo di collocamento: IT0005583478. Investimento minimo : 1000 euro

: 1000 euro Come si acquista: attraverso l’home banking, se abilitato alle funzioni di ‘trading oline’, oppure rivolgendosi al proprio referente in banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli. Sul titolo, che potrà essere acquistato senza commissioni durante i giorni di collocamento, si applica la consueta tassazione agevolata per i titolo di Stato pari al 12,5% e l’esenzione dalle imposte di successione.

Il ritorno del Btp Valore, dopo le prime due emissioni del 2023, era stato annunciato a fine anno dal Ministero dell’Economia nelle Linee guida della gestione del debito pubblico italiano del 2024, visto “l’ottimo riscontro ricevuto dal mercato” e “tenuto conto anche del generale contesto di tassi di interesse più elevati rispetto al recente passato”.