Fineco punta sui giovani consulenti con il “Progetto Giovani”

Fineco è sempre in prima linea nella promozione del ricambio generazionale nel mondo della consulenza finanziaria. Con il programma “Progetto Giovani”, Fineco offre ai giovani l’opportunità di intraprendere la professione, supportandoli nell’avvio e nella crescita del loro percorso lavorativo. Da oltre 10 anni, “Progetto Giovani” è il programma di formazione e inserimento per i giovani consulenti. Grazie a questo impegno, Fineco è oggi la prima banca rete in Italia per percentuale di consulenti under 35.

Il programma, che ha avviato alla professione circa 400 consulenti negli ultimi quattro anni, è rivolto a neolaureati e giovani professionisti di età compresa tra i 24 e i 38 anni. I “beginner” sono affiancati da un consulente senior per due anni per imparare le competenze e le modalità operative e gestionali di Fineco. Inoltre, i giovani consulenti partecipano a un percorso formativo dedicato per affinare le loro conoscenze tecniche e relazionali.

Il programma prevede anche supporti economici per sostenere i giovani nella fase di avviamento alla professione, quando il loro portafoglio di clienti è ancora in fase di consolidamento. Inoltre, grazie alla collaborazione con diverse università, il progetto promuove l’educazione finanziaria tra i giovani e mette a disposizione un percorso didattico per il conseguimento dell’abilitazione all’Albo OCF. Marco Longobardi, chief people officer di Fineco (nella foto sopra), afferma: