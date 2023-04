Fideuram, nuovi ingressi di peso nella rete di consulenti finanziari

Continua a pieno ritmo il reclutamento di nuovi professionisti nelle reti di consulenti finanziari di Fideuram, IW Private Investments e Sanpaolo Invest.

Dopo i 67 inserimenti dei primi due mesi dell’anno, anche nel mese di marzo sono vi sono stati 43 nuovi ingressi nelle reti del gruppo Intesa Sanpaolo, in particolare cinque provenienti da un’unica realtà, in diverse aree del Paese.

In particolare Marcella Testa e Raffaele Lanzo entrano in Fideuram nell’Area Piemonte, guidata dall’Area Manager Flavio Vanin; Alessandra Poltronieri e Davide Pongiluppi rafforzano invece IW Private Investments nell’Area Lombardia Est, seguita dall’Area Manager Marco Gheda; Andrea Sordini, infine, arriva in Sanpaolo Invest nell’Area Lazio, retta dell’Area Manager Claudio Natali.

Con i nuovi ingressi del mese di marzo, si rafforzano ulteriormente le reti della Divisione Private, che contano oggi oltre 5.500 professionisti della consulenza finanziaria.