Fideuram, incontra i giovani consulenti con Next Generation

Prosegue anche nel mese di luglio l’attenzione di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking per l’inserimento di giovani talenti nella settore della consulenza finanziaria, attraverso percorsi professionali dedicati.

Nei giorni scorsi si è tenuto infatti il Next Generation, evento dedicato ai giovani private banker delle reti Fideuram, Sanpaolo Invest e IW Private Investments. Oltre 400 giovani professionisti, provenienti da tutta Italia, si sono dati appuntamento a Milano, ospiti della sede di Talent Garden, per confrontarsi sul futuro della professione di consulente finanziario.

L’attenzione di Fideuram per i giovani professionisti è confermata anche dai numeri: da inizio anno sono stati inseriti nelle tre reti (Fideuram, Sanpaolo Invest e IW Private Investments) oltre 135 giovani sotto i 40 anni, di cui 40 sono giovani donne.

Fideuram Next Generation, il resoconto della giornata

L’evento si è aperto con i saluti di Tommaso Corcos, amministratore delegato di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, che ha raccontato alcuni esempi di eccellenza nell’imprenditoria italiana, evidenziando come i sogni possono trasformarsi in progetti di successo. Poco dopo Davide Dattoli, fondatore e Ceo di Talent Garden, ha portato la sua esperienza di giovane imprenditore offrendo preziosi suggerimenti per chi inizia oggi un percorso professionale.

Si sono poi susseguiti nel corso della mattinata sul palco Gianluca Serafini, amministratore delegato di Fideuram Asset Management, che ha commentato gli esiti della ricerca sulla Generazione Z e sulle sue potenzialità, Antonio Valitutti, Amministratore Delegato di Isybank, che ha raccontato l’idea della banca digitale, descrivendone lo sviluppo nella realtà di Intesa Sanpaolo, Stefano Gallizioli, Responsabile Coordinamento Rete di Fideuram, che ha raccolto l’energia e l’entusiasmo della giovane platea immaginando la Fideuram di domani di cui saranno i protagonisti, infine Barbara Calza, Responsabile Sviluppo e Formazione di Fideuram, ha raccontato, tra le diverse iniziative dedicate alla Next Generation, l’evento formativo che si terrà a Londra a fine novembre.

Successivamente nel pomeriggio i ragazzi hanno seguito un interessante dialogo tra Fabio Cubelli, condirettore generale di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking e alcuni giovani consulenti finanziari che hanno portato la voce della loro generazione, ponendo quesiti sugli indirizzi strategici dell’azienda e sulle prospettive che si aprono per chi decide oggi di intraprendere la professione.

Infine la giornata si è conclusa con la premiazione dei dieci migliori giovani private banker, rappresentanti delle tre reti.