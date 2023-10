Fideuram, il Campus della formazione compie 10 anni

Si è tenuto ieri, lunedì 2 ottobre, davanti a 350 manager e consulenti finanziari, l’evento per celebrare i 10 anni di vita del “Campus Fideuram”, polo di aggregazione e formazione per tutti i consulenti finanziari delle Reti Fideuram.

Nel corso della giornata l’amministratore delegato Tommaso Corcos e il condirettore generale Fabio Cubelli hanno ripercorso la storia del Campus e il valore della formazione nella crescita dei consulenti finanziari e di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking. Ospite d’eccezione Fabio Capello, intervistato da Stefano Gallizioli – responsabile Coordinamento Rete – che ha raccontato, attraverso ricordi e aneddoti, le sue esperienze di calciatore, di coach e di manager.

Alla fine della mattinata stato dedicato un momento per ricordare la figura di Giovanni Battista Vassallo, recentemente mancato, cofondatore e per 10 anni promotore e anima del Campus, a cui è stata intitolata la sala deputata ai Comitati.

Campus Fideuram, l’attività della struttura

Inaugurato nel 2013, il Campus Fideuram a Peschiera Borromeo, alle porte di Milano, è uno spazio immerso nel verde e ben collegato logisticamente per accogliere i consulenti finanziari provenienti da ogni parte d’Italia.

Nelle aule dedicate alle attività formative, che accolgono giornalmente oltre 100 private banker, si alternano come docenti professori universitari, formatori interni, affermati professionisti e colleghi di sede. Il Campus ha visto crescere, nel corso del tempo, il numero di giornate di formazione passate dalle 5.000 del primo anno alle 15.000 del 2023, con 120.000 ore di formazione erogate annualmente.

Le aule sono attrezzate con strumentazione tecnologicamente avanzata per garantire alti standard formativi sia in presenza che da remoto. La struttura accoglie anche gli studi e la redazione della KeyTv, il canale aziendale di Fideuram: attivo dal 2006, KeyTV produce oltre 400 contenuti audiovisivi all’anno sui più svariati argomenti: dai prodotti e servizi offerti ai temi normativi e fiscali, dal problem solving ai profili dell’investitore tipo, dai contributi dei partner di prodotto agli eventi aziendali e delle Reti.

Negli anni l’attività di formazione si è continuamente evoluta per contenuti e finalità arrivando a sviluppare, in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano, un percorso che forma i Consulenti Finanziari per la gestione di tutta la sfera patrimoniale dei clienti e li porta ad acquisire la Certificazione di Consulente Patrimoniale.

“Dopo tanti anni di attività – ha sottolineato Fabio Cubelli, condirettore generale di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking – il Campus Fideuram resta un punto di riferimento imprescindibile per i nostri professionisti e uno degli elementi decisivi per l’integrazione delle nostre reti, grazie alla capacità di aggregazione e contaminazione fra esperienze differenti. Questo progetto, che oggi festeggia un decennio di vita, ci permette di far crescere i giovani con iniziative personalizzate, valorizzare il talento femminile ed attrarre i migliori professionisti dall’esterno”.

Oltre agli spazi dedicati alla formazione e alla comunicazione, il Campus è una struttura ricettiva che consente di ospitare i consulenti con camere ristorante e aree per i momenti di relax e svago.

Per il futuro l’obiettivo del Campus è di incrementare l’attività formativa e informativa venendo incontro alle esigenze di innovazione e sviluppo della professione, ma soprattutto, di continuare ad essere la “Casa” dei consulenti finanziari Fideuram.