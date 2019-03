Fideuram e SPI puntano quota 5 mila

Cresce il numero di private banker delle reti Fideuram e Sanpaolo Invest. Nei primi due mesi dell’anno, infatti, si segnalano 24 nuovi ingressi. Il numero complessivo di private banker, al 28 febbraio, si attesta a 4.956.

Nel mese di febbraio in Fideuram, sotto la supervisione di Fabio Cubelli (in foto), condirettore generale e responsabile coordinamento area affari, sono entrati alcuni nomi di rilievo tra cui Davide Bianco (Piemonte), Dario Comoglio (Piemonte), Stefano Facheris (Lombardia). In Sanpaolo Invest si segnala l’ingresso di Massimo Ferri (Veneto).