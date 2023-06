Fideuram, la divisione di private banking del gruppo Intesa Sanpaolo in cima alla classifica 2023 delle reti di consulenza per raccolta, ha accelerato ulteriormente il processo di digitalizzazione per una consulenza evoluta. Dopo aver lanciato a ottobre 2022 la piattaforma Fideuram Direct dedicata a risparmiatori e trader, ha pensato anche alla sua squadra di wealth manager, fornendogli una piattaforma digitale all’avanguardia in grado di supportare un servizio ad alto valore aggiunto e soluzioni di investimento diversificate, personalizzate e improntate alla sostenibilità. La piattaforma, fornita da Armundia Group, digital company specializzata nella progettazione e fornitura di soluzioni Fintech e Insurtech, combina paradigmi digitali, tecnologie avanzate e parametri di sostenibilità per rinnovare la customer experience e offrire ai clienti con elevata disponibilità finanziaria proposte diversificate e personalizzate in tempo reale per proteggere e accrescere i patrimoni.

La competenza di Armundia Group e la sua piattaforma olistica Armundia 3SIXSTY/ADVISORY hanno permesso di affrontare in pochi mesi la transizione a un rinnovato modello di servizio, operativo e tecnologico, di Wealth Management e Private Banking, valorizzando tutte le potenzialità delle tecnologie digitali di ultima generazione e gestendo l’integrazione con le infrastrutture di core banking esistenti nonché la specificità del brand grazie alla completa customizzazione della soluzione applicativa.

Il progetto Armundia 3SIXSTY/ADVISORY ha rappresentato un vero e proprio game changer nel rispetto degli elevati standard di qualità e riservatezza dell’istituto portando a un ridisegno delle procedure e dei processi interni tra il Private Banker e la banca, nonché all’upgrade della customer experience.

Ciò è stato possibile grazie all’implementazione di livelli crescenti di sofisticazione, che vanno dallo snellimento delle attività routinarie e a minor valore aggiunto, per mezzo di potenti motori di workflow automation e identificazione a distanza, fino alla costruzione di nuove proposizioni complesse, basate sull’applicazione di algoritmi intelligenti.

La piattaforma supporta anche la gestione dei rischi e delle opportunità ESG finanziariamente rilevanti permettendo alla banca di rispondere a due necessità emergenti nel settore del private banking: allungare l’orizzonte temporale nei portafogli e offrire processi di investimento improntati alla sostenibilità e al finanziamento dell’economia reale.