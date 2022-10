Fideuram Direct è la nuova piattaforma digitale destinata ai risparmiatori e ai trader che vogliono investire da remoto sui mercati finanziari – in autonomia, o attraverso un approccio guidato – grazie ad un’esperienza pienamente digitale e operativa dal 30 settembre. La piattaforma nasce dall’integrazione fra la competenza e la solidità di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking e l’esperienza digitale di IW Bank (integrata lo scorso febbraio in Fideuram-ISPB), che da sempre offre servizi in grado di soddisfare le esigenze d’investimento della clientela e che già oggi conta circa 60 mila clienti e oltre 2,4 miliardi di masse in gestione.

I servizi di Fideuram Direct

Grazie a Fideuram Direct, come si legge in una nota, i clienti avranno a disposizione un’ampia gamma di soluzioni digitali, innovative e sicure:

Piattaforme evolute di trading, attive su oltre 50 mercati con vari strumenti, per fruire di servizi evoluti (leva finanziaria, derivati e altro) in grado di soddisfare i trader più sofisticati;

Gestioni patrimoniali, per i clienti che vogliono affidarsi agli specialisti di Fideuram Asset Management SGR per investire su portafogli coerenti con il profilo di rischio e di sostenibilità;

Selezione di fondi e sicav delle principali case d’investimento internazionali, in una logica di architettura aperta attenta ai principi ESG;

Conto corrente e carte di pagamento, per consentire la piena operatività quotidiana del cliente attraverso i canali digitali.

Luca Bortolan, responsabile della nuova piattaforma digitale della banca, ha così commentato: