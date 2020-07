La Fed conferma i tassi a zero

Nessuna sorpresa dalla Fed. Come nelle anticipazioni del mercato, la banca centrale Usa ha mantenuto i tassi di interesse fermi nell’intervallo tra lo 0 e lo 0,25%. Secondo quanto si legge nel comunicato, i tassi rimarranno fermi fino a quando l’istituto di politica monetaria non sarà “sicuro che l’economia sia sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi massimi di occupazione e stabilità dei prezzi”.

Oltre a mantenere bassi i tassi, il Federal Open Market Committee, che stabilisce la politica monetaria, ha espresso il proprio impegno a proseguire con gli acquisti di obbligazioni e i programmi di prestito e liquidità associati per far ripartire l’economia a stelle e strisce colpita dal virus.

Un assaggio è già arrivato ieri quando la banca centrale statunitense ha esteso di tre mesi fino al 31 dicembre 2020 il massiccio piano di prestiti all’economia.

La scadenza era precedentemente fissata al 30 settembre, ma l’andamento dei contagi USA, la crescita stentata e l’ipotesi di nuove ondate epidemiche e conseguenti lockdown non consentono al momento di pensare ad un ritiro degli stimoli.

L’estensione “faciliterà la pianificazione per chi usufruisce degli strumenti di credito e da’ la certezza che i prestiti continueranno a essere disponibili per aiutare l’economia a riprendersi dalla pandemia di Covid-19”, si legge in una nota della Banca centrale americana, in cui si sottolinea che i prestiti “hanno fornito un supporto cruciale, stabilizzando e migliorando in modo significativo il funzionamento del mercato e sostenendo il credito alle famiglie, alle aziende e alle amministrazioni statali e locali”.

Ciascuno strumento, ricorda la Fed, era stato creato nell’ambito del Federal Reserve Act, con l’approvazione del segretario al Tesoro americano. L’estensione si applica a tutta una serie di prestiti e linee di credito alle singole persone, alle istituzioni pubbliche e alle aziende.

Economia in ripresa ma sotto i livelli pre-Covid

Nel comunicato stampa successivo al meeting, lo stato di crescita attuale viene considerato come migliore di quanto non fosse ai minimi ma ancora ai livelli pre-covid.