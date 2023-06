Salvataggio in arrivo per la compagnia assicurativa Eurovita. Secondo quanto riferisce “Il Sole 24 Ore”, sarebbe infatti stato definito l’accordo per sbloccare l’impasse sull’assicurazione, che si trascina dal commissariamento da parte di Ivass (l’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni), avvenuto a inizio febbraio 2023. Ecco cosa sappiamo finora.

L’accordo per il salvataggio di Eurovita

Secondo le indiscrezioni, lo schema del salvataggio prevede che 5 grandi compagnie assicurative (Allianz, Intesa Vita, Generali, Poste Italiane, Unipol) acquistino Eurovita per una cifra simbolica. In seguito, la divideranno in 5 rami d’azienda di pari dimensioni. Ciò porrebbe una pietra tombale sul marchio Eurovita e implicherebbe il passaggio delle sue polizze sotto le altre 5 compagnie assicurative acquirenti, con tutte le garanzie del caso.

Il settore assicurativo in questo modo si fa carico della “patata bollente” Eurovita, ivi compreso il suo personale. Inoltre, il conferimento delle polizze spiana la strada a futuri accordi distributivi, con alcune banche che si sono già dette disponibili a collocare i nuovi prodotti delle compagnie che prenderanno in carico le polizze Eurovita.

A sbloccare lo stallo è stato l’impegno delle banche più grandi a farsi da garanti verso quelle più piccole. Concretamente, significa che nel caso in cui un cliente dovesse chiedere il riscatto della polizza, gli istituti di credito dovrebbero subentrare nel contratto e portarlo a scadenza, beneficiando dell’eventuale rendimento e rimborso del capitale. Le banche si aspettano riscatti dell’ordine del 20-30% (contro un 5% delle compagnie sane). Le linee fornite in tal senso sono di circa 6 miliardi, ossia il 90% dei 9 miliardi di polizze a capitale garantito vendute da Eurovita. La durata dei finanziamenti sarà di 8 anni.

Attualmente i consigli di amministrazione delle banche stanno approvando il term sheet con i dettagli dell’operazione. Le ultime riunioni sono fissate per domani, quando è attesa la comunicazione ufficiale del salvataggio di Eurovita da parte del commissario Alessandro Santoliquido.

La proroga del blocco dei riscatti

Domani scade anche il blocco alla proroga dei riscatti delle polizze di Eurovita imposto dall’Ivass. Che ha già fatto sapere che sarà prorogato al 30 settembre 2023. Sempre domani è attesa una comunicazione del commissario anche su questo punto.