Eurovita, trovato accordo per il salvataggio, riscatti congelati fino al 31 ottobre

Possono tirare un sospiro di sollievo i 353 mila clienti di Eurovita, compagnia assicurativa commissariata lo scorso 31 gennaio.

Questo pomeriggio i vertici delle 5 principali compagnie assicurative italiane (Allianz, Generali, Intesa Vita, Poste Vita e Unipol Sai) e le 25 banche distributrici hanno approvato un accordo per il salvataggio di Eurovita, con il primario obiettivo di tutelare i 353 mila clienti, con polizze per 15 miliardi di euro.

In base all’accordo, le polizze Eurovita verranno trasferite a una nuova entità in via di costituzione partecipata dalle cinque compagnie.

L’intera operazione, che si articolerà in successive fasi, sarà subordinata all’ottenimento di tutte le autorizzazioni regolatorie delle competenti Autorità di Vigilanza e fornisce un chiaro segnale di fiducia al mercato e alla clientela di Eurovita.

Riscatti dopo il 31 ottobre

Per tenere prudenzialmente conto dei possibili tempi tecnici richiesti dalla realizzazione del trasferimento stesso, l’Ivass ha prorogato fino al 31 ottobre la sospensione dei riscatti delle polizze stipulate con Eurovita.

Eurovita era stata commissariata lo scorso mese di gennaio vista l’impossibilità di procedere ad una ricapitalizzazione per ristabilire i ratio patrimoniali. L’Ivass aveva rilevato un coefficiente di solvibilità troppo basso e il capitale proprio non adeguato alle norme regolamentari.

Eurovita, compagnia assicurativa indipendente specializzata nel ramo vita in Italia, collocava i suoi prodotti attraverso circa 6.500 consulenti finanziari e oltre mille sportelli bancari.