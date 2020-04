Eurogruppo ci riprova oggi pomeriggio. Tutti contro l’Olanda?

Torna a riunirsi oggi alle 17 l’Eurogruppo. Obiettivo: trovare un compromesso, dopo che martedì scorso, dopo 16 ore di lunghe trattative, il meeting dei ministri delle finanze è terminato con un nulla di fatto.

L’impasse che i ministri delle Finanze europei non sono riusciti a superare e che ha dato vita allo scontro frontale tra Italia e Olanda è legato alle obbligazioni europee contro la crisi da coronavirus e alle condizionalità sulle linee di credito del Mes.

A poche ore dall’avvio del vertice, il Parlamento olandese ha approvato due risoluzioni che esortano il governo a non accettare gli Eurobond e a tenere il punto sulla condizionalità per l’utilizzo del Mes.

Le mozioni, presentate rispettivamente dal partito anti-Ue Forum per la democrazia (FvD) e da una formazione trasversale di deputati, non sono vincolanti ma danno un chiaro indirizzo politico al governo.

Secondo quanto emerge al momento la situazione rimane ferma, ma Berlino avrebbe espresso la sua “frustrazione” rispetto al veto dell’Aia sulle condizionalità più stringenti del Mes e questo potrebbe portare l’Olanda ad ammorbidire la sua posizione.

Per l’esperto di IG Italia, oggi si troverà un accordo nelle tre proposte già discusse da settimane ovvero:

“Per quanto riguarda il primo punto sembrerebbe che solamente l’Olanda fosse contraria a un cambiamento delle condizioni per richiedere prestiti al MES con Hoekstra che avrebbe insistito sull’inserire delle clausole temporali. Ma non crediamo che sia solo l’Olanda da biasimare. La virtuosa Olanda ha la fascia da capitano in questa disputa ma non è leader dei paesi nordici. Dietro di lei è abbastanza chiaro che sia presente la Germania.

Le proprie autorità politiche dal ministro dell’economia Peter Altmeir al presidente della Baviera e capo del CSU Markus Soder hanno respinto fortemente l’idea degli Eurobond. E nonostante il recente editoriale sul Der Spiegel in favore dei Coronabond (e anche il progetto di Maas-Scholz) sembra che l’opinione pubblica tedesca non sia a favore di alcuna forma di mutualizzazione del debito” ha aggiunto Diodovich .