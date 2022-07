Euro ai minimi da 20 anni. Ecco perché

Oggi l’euro è sceso al livello più basso degli ultimi due decenni, scivolando di oltre l′1% per la sessione a $1,0283. Arriva mentre aumentano i timori di una recessione nella zona euro, poiché i prezzi del gas salgono alle stelle e la guerra in Ucraina non mostra segni di cedimento.

L’inflazione dell’Eurozona ha toccato un record dell′8,6% a giugno, spingendo la Bce a comunicare in anticipo ai mercati la sua intenzione di aumentare i tassi di interesse per la prima volta in 11 anni nella riunione di luglio.

Tuttavia, i crescenti timori di una recessione possono limitare la capacità della banca centrale di inasprire la politica monetaria. L’indice economico Sentix di luglio ha mostrato che il morale degli investitori nella zona euro di 19 paesi è precipitato al livello più basso da maggio 2020, indicando una recessione “inevitabile”.

L’aumento dei prezzi del gas grava sull’euro

L’inflazione record in Europa è stata favorita dall’aumento vertiginoso dei prezzi del gas negli ultimi mesi.

I prezzi del gas naturale in Europa lunedì hanno esteso il loro incessante aumento, salendo a livelli mai visti dall’inizio di marzo, poiché gli scioperi pianificati in Norvegia si sono aggiunti ai problemi del mercato e ai tagli alle forniture russe. Il prezzo del primo mese del gas presso l’hub olandese TTF, un punto di riferimento europeo per il commercio di gas naturale, è stato visto l’ultima volta scambiare in rialzo del 7,8% per raggiungere 175,5 euro ($180,8) per megawattora.

Il capo della ricerca sui mercati globali di MUFG, Derek Halpenny, ha affermato che i rischi di una ricaduta in recessione dell’Europa sembrano aumentare dopo un altro grande aumento del 17% dei prezzi del gas naturale sia in Europa che in Gran Bretagna.

Tutti questi fattori hanno colpito duramente l’euro. La valuta della zona euro ha perso oltre il 9% del suo valore rispetto al dollaro dall’inizio dell’anno.

La forza del dollaro continua, nel frattempo, mentre gli investitori avversi al rischio cercano un rifugio sicuro e la Federal Reserve statunitense intraprende quello che sembra essere un regime aggressivo di rialzo dei tassi.

Dopo aver aumentato i tassi di interesse di riferimento di tre quarti di punto percentuale a giugno, il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell ha affermato che la banca centrale potrebbe aumentare i tassi di interesse di un’entità simile il mese prossimo.

Qual è stato il catalizzatore delle vendite di oggi

Anche se questa mattina non c’è stato un catalizzatore particolare che ha innescato la vendita, un insieme di fattori negativi continua ad affliggere l’euro.

Le consegne di gas russo in Europa sono diminuite del 40% a giugno, il che a sua volta ha mantenuto elevati i prezzi dell’energia elettrica in Europa. Il gasdotto Nord Stream inoltre chiuderà completamente per la sua chiusura annuale di manutenzione dall’11 al 21 luglio. Il grande rischio, tuttavia, è che il gasdotto potrebbe non tornare in funzione come prima.

Nel frattempo i commenti di Nagel, presidente della Bundesbank tedesca, hanno fatto ben poco per aiutare l’euro: Nagel infatti ha messo in guardia dall’utilizzare una politica monetaria di aumento dei tassi per limitare i premi al rischio degli stati altamente indebitati, affermando anche che uno strumento anti-frammentazione può essere utilizzato solo in circostanze eccezionali.

Guardando al futuro, con i pochi dati economici dall’Eurozona, la valuta probabilmente sarà influenzata dai dati imminenti negli Stati Uniti questa settimana, con il PMI non manifatturiero, ISM in programma domani e il rapporto NFP in arrivo alla fine della settimana.