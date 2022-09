Ethereum completa il Merge e passa definitivamente al PoS

Con il Merge, Ethereum ha finalmente cambiato il suo modello di consenso sottostante in proof-of-stake (PoS), dopo il culmine di sette anni di pianificazione da parte degli sviluppatori principali della blockchain.

Il Merge è stato attivato nella mattinata di giovedì 15 settembre, quando la blockchain ha raggiunto la Total Terminal Difficulty totale di 58.750.000.000 T. Ether ha scambiato a circa 1.585 dollari dopo l’aggiornamento del software. Oltre 40.000 spettatori dal vivo si sono sintonizzati sul livestream della Ethereum Foundation al momento dell’evento.

Forse l’evento più atteso nel mondo delle criptovalute, il Merge è stata una delle imprese ingegneristiche più difficili intraprese dal settore, secondo la società di analisi BitOoda. “Rappresenta il cambio del motore di consenso alla base della blockchain mentre Ethereum continua a funzionare e supportare l’economia di DeFi (finanza decentralizzata), NFT e app da oltre 100 miliardi di dollari senza intoppi”, ha affermato Vivek Raman, capo di PoS di BitOoda.

I vantaggi del Merge in termini di risparmio energetico

L’aggiornamento mette anche a tacere le critiche al consumo energetico: la Ethereum Foundation stima il passaggio ad una PoS riduca drasticamente il consumo energetico della blockchain del 99,95%.

“Così tante persone pensano che tutti i progetti blockchain siano terribili per il nostro clima in base alla progettazione”, ha affermato in una nota Lia Holland, direttrice delle campagne e delle comunicazioni del gruppo di difesa senza scopo di lucro Fight for the Future. Che aggiunge: “L’unione di Ethereum mostra l’azione reale di una delle catene più grandi per ridurre il proprio consumo di energia a 1/1000 del suo precedente consumo.”

L’abilitazione del PoS ridurrà anche del 90% l’emissione di nuove forniture di ETH e alcuni sostenitori affermano che l’impatto è pari a tre eventi di dimezzamento di Bitcoin. Ciò significa che il numero di etere estratto al giorno si ridurrà da 13.000 a circa 1.600 al giorno.

In precedenza, una singola transazione su Ethereum richiedeva energia sufficiente per alimentare una famiglia americana media per un’intera settimana. Secondo Juunu Salovaara, capo dello sviluppo della piattaforma presso l’azienda di criptovalute Likvidi, spiega: “In termini di consumo energetico, ora si affiancherà ad altri protocolli considerati sostenibili, come Tezos, Solana e Algorand. Dato che è ancora la seconda blockchain più grande del mondo con un grande margine, rappresenta un’opportunità per i progetti blockchain sostenibili in cerca di una casa”.

E la scalabilità?

Il più grande malinteso sul Merge è che abbasserà le tariffe delle commissioni sul gas. “Questo non è vero”, ha affermato Steven Walbroehl, co-fondatore e cto di Halborn. “Si tratta di un cambiamento del meccanismo di consenso, non di un’espansione della capacità della rete, che comporterebbe una riduzione delle tariffe del gas”.

E’ sulla stessa lunghezza d’onda Alex Connoly, chief technology officer del mercato NFT e della soluzione di scaling layer-2 di Ethereum, Immutable X: “Attualmente, il principale collo di bottiglia della scalabilità sull’elaborazione totale delle transazioni di Ethereum è il costo della disponibilità dei dati per i rollup. Gli aggiornamenti di scalabilità a breve termine (2023) sono principalmente meccanismi per ridurre questo costo”.

Questi includono una proposta per ridurre il costo dei dati attraverso l’archiviazione di blob di dati, un tipo di dati che contiene dati binari, su nodi beacon per un breve periodo di tempo. L’altra opzione sarebbe ridurre il costo dei dati consentendo ai nodi di archiviare solo un sottoinsieme di dati tramite lo sharding, ha affermato Connoly. Lo sharding per Ethereum si riferisce al processo di distribuzione del carico della rete e suddivisione dei dati su 64 shard separati. Quando ciò potrebbe effettivamente accadere è ancora un mistero, dato l’approccio lento e costante di Ethereum allo sviluppo.

Alcuni dei principali rischi per il Merge includevano eventuali problemi tecnici imprevisti o una modifica sostanziale delle commissioni sul gas. Coloro che hanno giocato un ruolo importante nella stabilità della rete PoW (i miner), sono stati molto meno favorevoli al cambiamento.