Etf europei, asset in gestione più che raddoppiati in 5 anni

Il successo dei prodotti Etf continua in Europa: gli asset in gestione a fine marzo, per gli Etf domiciliati nel Vecchio Continente, hanno raggiunto i 760 miliardi di euro, miliardi di dollari a marzo 2019. Si tratta di una cifra più che raddoppiata rispetto a cinque anni fa e un incremento del 38% negli ultimi due anni. Lo ha rivelato l’ultimo report Morningstar intitolato A Guided Tour of the European ETF, la cui previsione non lascia spazio ad alcun mutamento di tendenza: entro il 2014 gli asset under management del comparto Etf eurpeo potrebbe raggiungere i 2.000 miliardi di euro. Al momento gli Etf a gestione attiva restano una minoranza (valcono l’1% degli asset del settore). Segno che è soprattutto il risparmio sui costi di gestione, che nel caso dei prodotti passivi sono più bassi, ad attirare gli investitori.

Nel 2018 gli asset in gestione per i prodotti passivi non è aumentata significativamente in Europa, ma la quota sul totale è cresciuta ancora come conseguenza della contemporanea riduzione degli Aum sotto gestione attiva (grafico in basso).

Il boom dell’Esg non ha certo risparmiato gli Exchange traded funds, che nel 2018 hanno sperimentato un record di debutti: 36 nuovi prodotti contro i 17 lanciati l’anno precedente e i 10 nel 2016. Il patrimonio degli Etf con focus ambientale è cresciuto del 50%, secondo le stime di Morningstar, arrivando a sfiorare i 10 miliardi di euro.