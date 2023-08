Esodo estivo al via. Ecco quanto spenderanno gli italiani ad agosto

Nonostante il caro vacanze, il mese di agosto si preannuncia tra i migliori degli ultimi anni. Dagli ultimi dati pubblicati dall’Osservatorio del Turismo della Confcommercio, si nota un notevole miglioramento del turismo nazionale, con un vero e proprio esodo al via da inizio mese. E questo nonostante i rincari che da mesi stanno rendendo sempre più difficile la vita di tutti gli italiani.

Infatti è incredibile quanto spenderanno gli italiani ad agosto. Le cifre stesse della Confcommercio confermano infatti una ripresa dei consumi simile a quella precedente al periodo Covid, e così anche un maggior predilezione per le località nazionali rispetto a quelle estere.

Quanto spenderanno gli italiani ad agosto

Ben 16,4 milioni di italiani hanno scelto il mese di agosto per le loro vacanze. Per un totale di 19,3 milioni di partenze previste in questo enorme esodo estivo. Sono alcuni dei dati emersi dall’indagine dell’Osservatorio del Turismo di Confcommercio, in collaborazione con Swg e con l’ausilio dalle elaborazioni dell’Ufficio Studi Confcommercio. Solo per questi 16,4 milioni si stima un budget per queste vacanze stimato attorno ai 14 miliardi di euro.

Se si guarda invece a tutta la stagione estiva, ovvero da giugno a settembre 2023, si passa non a 16,4 milioni, ma a 28 milioni di italiani che sarebbero propensi ad effettuare una vacanza durate tutta la stagione. In questo caso, la spesa salirebbe a 41 miliardi di euro. Una cifra notevole, specie con un carrello della spesa intorno al 10-11% (malgrado l’inflazione al 6%). E un caro vacanze stimato dalla Coldiretti attorno al 20%. Addirittura dall’indagine è emerso che:

7 italiani su 10 vogliono restare entro i confini nazionali;

3 su 10 però sono disposti a spendere più dello scorso anno.

Nonostante la situazione più che positiva, per oltre il 33% degli intervistati è stato percepito un sensibile incremento del costo dei trasporti, almeno del 30%. A causa di questo aumento, 4 persone su 10 preferiscono mantenere la spesa inalterata, evitando così le regioni diventate più care per via dell’inflazione.

Esodo estivo anche nel traffico secondo l’ANAS

Anche sul fronte dei viaggi la situazione è molto buona, con la Coldiretti che segnala ben il 44% degli italiani talmente interessati ad andare in vacanza da sfidare il traffico di agosto, anche in caso code e bollini neri, oltre che da maltempo e caro benzina. La destinazione della maggior parte dei viaggiatori di questo esodo estivo rimane il mare, anche se al secondo posto appaiono campagna e parchi naturali, in ex-aequo con la montagna. Rimangono comunque in terza posizione le città d’arte, prese d’assalto soprattutto dagli stranieri.

Tra le prime sorprese ad attendere i vacanzieri sarà il ritrovarsi i nuovi cartelloni con i prezzi medi di benzina e diesel. Dal 1° agosto tutti i benzinai dovranno esporre tale prezzo, oltre ai costi dell’impianto, in modo da favorire il confronto e la tutela degli automobilisti. La stessa ANAS farà ulteriori controlli per garantire l’osservanza dell’obbligo, e segnalare eventuali violazioni.

Ma non saranno solo i benzinai ad essere messi sotto pressione. Sempre ANAS segnala un primo weekend da bollino nero, anche se il numero dei cantieri sospesi è salito a 811, pur di garantire la mobilità estiva. In poche parole, tre cantieri su quattro saranno quindi fermati. Ma questo non fermerà gli automobilisti, molti dei quali diretti in Liguria, Trentino-Alto Adige e Calabria, secondo i dati della Coldiretti. Sul fronte estero, dopo due anni di pandemia, tornano in vetta destinazioni come Francia, Spagna, Grecia e Austria.

Maggiori possibilità per i vacanzieri pet-friendly

Una piacevole sorpresa è il fatto che quasi un italiano su cinque porterà con sé il proprio animale domestico, o meglio il 18% secondo l’analisi Coldiretti/Ixè. È un successo della cultura pet-friendly che da decenni si sta estendendo su tutta la Penisola, rendendo disponibili sempre più stabilimenti balneari al passaggio (e al soggiorno) di cani e gatti.

Malgrado tutto, la stessa Coldiretti segnala comunque un picco nelle stime degli abbandoni in questi mesi estivi, attorno a 130.000 tra cani e gatti secondo i dati di Soarda, la Sezione operativa antibracconaggio e reati in danno agli animali dei Carabinieri. Tutto ciò aumenta ovviamente i pericoli per la sicurezza degli automobilisti. E come ricorda la stessa Coldiretti, bisogna avere sempre a disposizione in viaggio una adeguata scorta di acqua se si vuole portare al mare il proprio animale domestico.