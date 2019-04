Esg, investire nel lungo termine secondo Schroders

Luca Tenani, Country Head Italia di Schroders, ha spiegato a Wall Street Italia come il gruppo interpreta la sostenibilità e come cerca di adattare i piani e le strategie di investimento ai criteri ESG, facendo anche pressioni a livello di governance per aumentare l’engagement delle aziende in questa area.

Nella stessa intervista, concessa a margine del Salone del Risparmio 2019, il gestore azionario David Docherty ha parlato dell’offerta di fondi di Schroders. L’obiettivo è trovare quelle aziende (quotate) in grado di affrontare le grandi sfide del domani, come il cambiamento climatico e l’urbanizzazione. Due temi molto importanti su scala globale.