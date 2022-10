Entro il 2030 finirà l’era dei contanti. Ecco perché

I contanti hanno i giorni contati. Entro il 2030 sarà decretata la fine dell’era dei contanti. Sono le stime degli analisti di GlobalData, che individuano in quella data la definitiva archiviazione a livello mondiale (Asia e Africa compresi) del denaro liquido come forma di pagamento. Entro la stessa data, spiega la società di analisi, le transazioni attraverso smartphone e tablet, ossia i mobile payment, raggiungeranno un valore di 140 mila miliardi di dollari.

L’accelerazione del cashless è stato favorito – fanno notare gli analisti della società – dalla pandemia di Covid-19: oggi sempre più persone trovano conveniente gestire le proprie finanze online, con servizi finanziari spesso integrati nelle app. Ma non solo. Uno dei fattori trainanti dei portafogli digitali è il social commerce, ossia le funzionalità di acquisto integrate nelle piattaforme di social media, popolare tra i millennial e della generazione Z. Ne deriva dunque che lo smartphone diventerà sempre più centrale per le attività bancarie. Beyza Karakoy, thematic analyst di GlobalData, ha commentato:

“L’onnipresenza degli smartphone ha accelerato l’adozione di portafogli digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung come opzione di pagamento. La pandemia ha anche stimolato l’adozione dei pagamenti da mobile (ossia da smartphone e tablet, ndr) come alternativa conveniente e contactless ai contanti. In particolare, in Asia e in Africa, il mercato delle carte di credito e di debito è stato praticamente scavalcato e si è passati direttamente ai pagamenti mobili. I paesi europei seguiranno l’esempio”.