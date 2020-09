Elezioni Usa, chi ha vinto il duello tv fra Trump e Biden

Al termine di un confronto denso di attacchi personali e fitto di interruzioni in deroga alle regole del dibattito, due sondaggi condotti da rispettati istituti, Ssrs e YouGov sono concordi nell’assegnare a Joe Biden la vittoria del match.

I prossimi dibattiti televisivi si terranno il 15 ottobre in Florida e il 22 ottobre in Tennessee.

Duello tv fra Trump e Biden: per Cnn vince Biden

Secondo il sondaggio condotto da Ssrs per l’emittente Cnn, il 60% degli spettatori del duello tv Trump Biden ha ritenuto vincente il candidato democratico, contro un 28% che ha ritenuto più efficace Donald Trump. Un risultato molto simile al sondaggio che la stessa Cnn commissionò dopo la prima sfida Clinton-Trump (62% contro 27%).

Secondo il 65% del medesimo campione Biden sarebbe stato “più sincero” nelle sue risposte, mentre è stato solo 29% ad affermarlo in favore di Trump. Analogamente il 63% ha definito il piano dell’ex vice di Obama più convincente per risolvere i problemi del Paese, contro una percentuale del 30% convinta della migliore validità delle idee attuale presidente.

In ogni caso, il dibattito non ha inciso sulle decisioni della maggioranza degli spettatori: il 57% ha affermato che non sarà influenzato da quanto ascoltato ieri nella scelta di voto.

Il sondaggio Cbs, più equilibrio

Nel secondo sondaggio, condotto da YouGov per l’emittente Cbs, Biden resta vincitore, benché con un margine del 48% contro il 41% raccolto da Trump – un confronto, più equilibrato ma sempre nettamente vinto dal senatore democratico.

Nel sondaggio della Cbs, inoltre, sono stati espressi con nettezza giudizi negativi sulla qualità del duello tv Trump Biden, che inevitabilmente riguardano entrambi i candidati. Per il 69% del campione il confronto è stato “irritante” e un massiccio 83% lo giudica complessivamente negativo.