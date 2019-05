Europee 2019: maratona elettorale, data e risultati

Entrano nel vivo oggi le consultazioni europee per il rinnovo del Parlamento europeo. Si parte con il Regno Unito e l’Olanda dove le urne si chiuderanno oggi alle 21 locali.

Ma per avere i risultati si dovrà aspettare domenica 26 maggio, giorno in cui si vota in Italia con le urne aperte dalle 7 alle 23. Poiché l’Italia sarà l’ultimo Paese a chiudere le urne, sarà probabilmente tra gli ultimi a comunicare i propri risultati.

Domenica 26 maggio

Dalle 18 sarà possibile avere le stime stime per Austria, Cipro, Germania, Grecia, Irlanda, Malta e Olanda. Alle 23.15 arriveranno le prime proiezioni per l’Italia.

Dalle 20.15, ogni ora saranno disponibili stime e proiezioni sulla composizione del Parlamento europeo.

Alle 23.15 saranno disponibili le prime proiezioni sulla composizione dell’Europarlamento, basate sui risultati ufficiali provvisori di 18 Paesi, proiezioni su altri 8 (tra cui l’Italia) e intenzioni di voto in Gran Bretagna e in Lettonia.

Lunedì 27 maggio

Dalle ore 1.15 Ulteriori aggiornamenti delle proiezioni, con i primi risultati definitivi.