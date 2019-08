El-Erian: “Europa paralizzata da Uk, Germania e Italia. Recessione al 70%”

Non solo gli Stati Uniti. Anche l’Europa rischia di finire nel baratro della recessione. È la previsione di Mohamed El-Erian, ex co-chief investment officer di Pimco, ora principale consigliere economico di Allianz, che in un’intervista esclusiva con Financial News ha avvertito che l’Europa “sta rapidamente perdendo slancio” e ora “barcolla sull’orlo di una recessione significativa” vista ora al 70% delle probabilità . Questo perché tutte le principali economie del Vecchio Continente, Gran Bretagna, l’Italia e Germania in testa, sono “paralizzate” sul fronte interno.

“Le cinque principali economie in Europa sono tutte distratte dai propri problemi interni”, ha affermato El-Erian, che ha anche fatto riferimento anche a Francia e Spagna. “Ne consegue che non viene fatto nulla sul fronte delle politiche pro-crescita”.

Una previsione condivisa anche da Kerstin Braun, presidente del gruppo Stenn, che ha dichiarato:

“Il Pil è in calo nel Regno Unito, in Italia e in Germania, i motori della regione europea. L’elenco delle notizie negative è troppo lungo per invertire il sentimento negativo globale.. Ciò è confermato dall’inversione della curva dei rendimenti, che di solito viene considerato indicatore di una crisi imminente. “

El-Erian ha aggiunto che la Federal Reserve è “tenuta in ostaggio dai mercati” e sarà costretta a fare due tagli ai tassi di interesse entro la fine dell’anno, aggiungendo che la banca centrale americana “non avrà altra scelta” se non quella di abbassare i tassi fino all’1,75% nei prossimi cinque mesi per alleviare i timori che le tensioni commerciali e il rallentamento della crescita globale possano danneggiare l’economia degli Stati Uniti.