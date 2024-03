È bitcoin mania, settimana in gran spolvero. E ora?

E’ stata una settimana in gran spolvero la scorsa per il Bitcoin. La valuta digitale, ha aggiornato i massimi storici, superando la soglia dei 70 mila dollari, con un rialzo da inizio anno pari a +149%. Percentuali di crescita che fanno impallidire la performance dello stesso periodo segnata dal Nasdaq, il cui apprezzamento si è fermato a +39%.

Qualche dato in più per inquadrare l’euforia che si è creata intorno alla regina delle criptovalute. Negli ultimi sette giorni, il controvalore degli scambi Bitcoin è stato di 253 miliardi di dollari (ultimo giorno 24 miliardi di dollari) a fronte dei 600 miliardi di dollari del Nasdaq 7 giorni (ultimo giorno 93 miliardi di dollari).

Se è vero che il rally della valuta digitale sembra ingolosire sempre più l’investitore retail, è altrettanto vero che il bitcoin come tutte le valute digitali, mostrano grandi oscillazioni. È già successo in passato, quando subito dopo i picchi del novembre 2021, si le quotazioni sono letteralmente crollate nel giro di pochi mesi: il Bitcoin, in quell’occasione, scivolò sotto i 15.500 dollari un anno dopo aver raggiunto il suo massimo storico.

Di questo e dei rischi per gli investitori retail ha parlato il direttore di Wall Street Italia Leopoldo Gasbarro in un intervento odierno nel corso della trasmissione Uno Mattina (Rai Uno)