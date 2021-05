Draghi garante dell’Italia: perchè i mercati lo vogliono al Quirinale

Mario Draghi è riuscito a dare un nuovo peso all’interno dell’Unione europeo all’Italia, senza pari negli ultimi tempi. Ma il suo successo immediato nel diventare un garante per l’Italia agli occhi di Bruxelles e degli investitori internazionali nasconde un pericolo a lungo termine, ossia la fragile politica nazionale italiana e l’ascesa dell’estrema destra del paese.

Così un articolo di Bloomberg che elogia i successi del presidente del Consiglio incaricato che al vertice dell’Unione Europea a Porto questo mese è riuscito a mettersi in luce tanto che oggi gli investitori sembrano considerare l’Italia in mani sicure.

Draghi salvatore dell’Italia: il principale pericolo all’orizzonte

Guardando allo spread tra i rendimenti del BTp decennale benchmark e il pari scadenza tedesco, è sempre in aumento ma molto meglio dei 326 punti base toccati a novembre 2018, quando i mercati si sono intimoriti guardando al governo Lega-Cinque Stelle. Certo il successo dell’ex numero uno della Bce è dovuto anche agli “amici” importanti su cui può contare nell’altra finanza, come scrive Bloomberg. Draghi è membro del comitato di gestione di Goldman Sachs Group e Larry Fink di Blackrock, la più grande società di investimenti al mondo, descrive il primo ministro come “un amico”.

Eppure Draghi non è l’Italia. È un tecnocrate senza un mandato popolare, anche se carismatico e con un’esperienza ineguagliabile. Se la decisione di conferirgli l’incarico di formare un nuovo governo tecnico è comprensibile, l’orologio della politica italiana sta ticchettando. I sondaggi indicano che se gli italiani dovessero votare oggi, molto probabilmente porterebbero al governo l’estrema destra. Circa il 60% dei voti sarebbe più o meno equamente diviso tra la Lega, Fratelli d’Italia e il Partito Democratico di centro-sinistra.

Fondamentalmente, i sondaggi suggeriscono che la Lega e il PD hanno perso supporto mentre Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni ha guadagnato. Lega e Pd i Democratici sono membri della coalizione di Draghi, ma Fratelli d’Italia no e questo, scrive Bloomberg, preannuncia un pericolo.

La possibile soluzione

La grande coalizione di Draghi terminerà a metà del 2023, se le dispute politiche non finiscono prima. Il timore della Lega di essere scavalcata a destra da Giorgia Meloni è la minaccia immediata. E la storia recente ha dimostrato che le oscillazioni nel sentiment del mercato sull’Italia possono diventare brutali rapidamente.

Ma l’enorme debito dell’Italia è un rischio per la stabilità finanziaria della zona euro considerando anche gli investitori dubitano della sagacia dei leader italiani. Da qui i sostenitori di Draghi ritengono che la soluzione sia che lo stesso diventi il prossimo presidente della Repubblica.