Il clamoroso successo del chatbot di AI generativa Chat GPT, prodotto da Open AI, sempre più società stanno investendo sul settore. Dopo Microsoft, Baidu e Google, ora scende in campo anche Amazon. Il colosso americano, da sempre una delle aziende leader nell’innovazione dell’intelligenza artificiale, in collaborazione con Hugging Face sta accelerando ancora di più la formazione, la messa a punto e la distribuzione di modelli di lingua e visione per creare applicazioni AI generative.

Le applicazioni AI generative possono svolgere una varietà di compiti, tra cui la sintesi del testo, la risposta alle domande, la generazione di codice, la creazione di immagini e la scrittura di saggi ed articoli. Tuttavia, la formazione, la messa a punto e la distribuzione di modelli di lingua e visione sono processi costosi e che richiedono tempo.

AWS ha una lunga storia di innovazione nell’AI generativa. Ad esempio, Amazon utilizza l’AI per fornire un’esperienza conversazionale con Alexa, che i clienti interagiscono miliardi di volte ogni settimana. Inoltre, M5, un gruppo all’interno di Amazon Search, aiuta i team di Amazon a portare grandi modelli nelle loro applicazioni, addestrandoli per migliorare i risultati di ricerca su Amazon.com. AWS sta costantemente innovando in tutte le aree di ML, inclusa l’infrastruttura, gli strumenti su Amazon SageMaker e i servizi AI, come Amazon CodeWhisperer.

Hugging Face ha selezionato AWS perché offre flessibilità tra strumenti all’avanguardia per addestrare, mettere a punto e distribuire modelli, tra cui Amazon SageMaker, AWS Trainium e AWS Inferentia. Gli sviluppatori che utilizzano Hugging Face possono ora facilmente ottimizzare le prestazioni e ridurre i costi per portare le applicazioni AI generative in produzione più velocemente.

I vantaggi includono la formazione più rapida, la scalabilità, l’interferenza a bassa latenza e ad alta throughput. I clienti possono iniziare a utilizzare i modelli di Hugging Face su AWS in tre modi: attraverso SageMaker JumpStart, i container Hugging Face AWS Deep Learning (DLC) o i tutorial per distribuire i modelli su AWS Trainium o AWS Inferentia. SageMaker JumpStart e i DLC Hugging Face sono disponibili in tutte le regioni in cui è disponibile Amazon SageMaker e non comportano costi aggiuntivi.