Deutsche Bank chiama Google Cloud per la trasformazione digitale della banca

Deutsche Bank e Google Cloud hanno deciso di unire le forze in una partnership strategica che mira a ridefinire il modo in cui la banca tedesca si sviluppa e offre i propri servizi finanziari. La partnership, si legge nella nota, è unica nel suo genere in quanto non solo fornirà servizi cloud all’avanguardia a Deutsche Bank, ma permetterà anche la co-innovazione tra le due società per creare la prossima generazione di prodotti finanziari basati sulla tecnologia per i clienti.

Deutsche Bank e Google Cloud hanno annunciato la firma di una lettera di intenti che sancisce il ruolo di Google Cloud come partner strategico globale per la trasformazione della banca in ambito cloud e innovazione.

La partnership tra Deutsche Bank e Google Cloud: ecco cosa prevede

Insieme a Google Cloud, Deutsche Bank trasformerà la propria architettura IT generando valore per i propri clienti. Con questa partnership, Deutsche Bank otterrà anche un accesso diretto all’intelligenza artificiale e all’apprendimento automatico per servire meglio i clienti. I potenziali casi d’uso includono l’assistenza ai clienti della tesoreria nelle attività quotidiane come la previsione dei flussi di cassa, il miglioramento dell’analisi dei rischi e soluzioni di sicurezza avanzate per proteggere i conti dei clienti.